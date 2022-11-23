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Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину

Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на УкраинуМарин Ле Пен: Франция должна прекратить вооружать Киев в ущерб собственной безопасности

Глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить вооружать Украину. Ее слова приводит радиостанция France Info.

По мнению политика, отправка оружия Киеву создает риски для безопасности Парижа. «Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, — это техника, которой не хватает самой Франции», — отметила Ле Пен.

Ранее о поставках Киеву оружия, нужного армии страны, заявлял лидер французского движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. По его словам, вооружение украинской стороны только разжигает конфликт и может привести к серьезным последствиям, в том числе к аварии на Запорожской АЭС.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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