. Восьмилетний россиянин угнал микроавтобус у отца и устроил ДТП
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Восьмилетний россиянин угнал микроавтобус у отца и устроил ДТП

Восьмилетний россиянин угнал микроавтобус у отца и устроил ДТПВ Анапе восьмилетний ребенок угнал у отца микроавтобус и устроил ДТП

В Анапе восьмилетний ребенок украл у отца микроавтобус и устроил ДТП. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным министерства, ребенок забрался в салон припаркованного авто и запустил двигатель микроавтобуса с помощью ключей, оставленных в замке зажигания. Мальчик начал маневрировать по территории рядом с домом.

В результате микроавтобус столкнулся с двумя припаркованными авто. О случившемся наряду ДПС сообщил очевидец аварии. Сотрудники полиции доставили ребенка и его отца в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее в Талдомском городском округе Московской области подросток угнал у отца автомобиль Audi и разбился насмерть. Он дождался, пока его родители уснут, и забрал ключи от машины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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