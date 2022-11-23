. Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
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Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети

Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сетиПользователи Tumblr сделали мемом выдуманный фильм «Гончаров» про русского мафиози

Пользователи соцсетей Tumblr и Twitter превратили в мем выдуманный фильм «Гончаров» (Goncharov) про русского мафиози, который якобы был снят режиссером Мартином Скорсезе и вышел в 1973 году. На феномен несуществующей картины обратил внимание Telegram-канал «Антиглянец».

Мем родился благодаря одному из пользователей Tumblr, который летом 2020 года опубликовал на портале фото купленных им ботинок. На обуви был лейбл с описанием несуществующего фильма «Гончаров», якобы созданного Скорсезе. Утверждалось, что картина — «величайший в истории фильм про мафию».

Как уточняет портал Know Your Meme, в октябре 2022 года один из пользователей Tumblr изучил происхождение лейбла и выяснил, что он был скопирован с постера фильма «Гоморра» (Gomorrah), вышедшего в 2008 году. После этого в сети начали распространяться шуточные публикации, в которых юзеры настаивали на том, что фильм «Гончаров» реален, и придумывали детали сюжета. «"Гончаров" изменил мою жизнь. Определенно лучший фильм Скорсезе», — написал один из пользователей Twitter.

Согласно задумке юзеров, в центре сюжета — мафиози русского происхождения по фамилии Гончаров, который приезжает в Неаполь. В число героев выдуманного фильма пользователи сети включили его жену Екатерину, друга или, по некоторым версиям, соперника Андрея и других персонажей. Один из пользователей создал постер несуществующего фильма, согласно которому в нем снялись актеры Роберт де Ниро и Аль Пачино. Кроме того, юзеры опубликовали ряд изображений с предполагаемыми героями.

Слово «Гончаров» вошло в список самых популярных тем на Tumblr. «Трудно осознать, что так мало людей смотрели его», — пошутили представители соцсети на ее официальной странице в Twitter. Кроме того, в публикации утверждалось, что фильм «Гончаров» «опередил время» и «внес значительный вклад» в киноиндустрию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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