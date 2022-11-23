. Вышло первое превью Atomic Heart — оно положительное: много деталей и геймплея игры

Вадим Карасев





Портал IGN продолжает публиковать эксклюзивные материалы по игре Atomic Heart. Ранее они выпустили несколько видео, из которых стало понятно, что ждет игроков в ожидаемом шутере. Сегодня же появилось первое превью от журналистов, где они высказали свое мнение об игре.

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В первом превью журналисты IGN положительно отзываются об игре Atomic Heart. По их словам, этот проект можно назвать чем-то средним между сюжетной кампанией Halo Infinite (из-за сменяемых локаций, иногда открытых, а иногда коридорных) и последними частями Fallout и Call of Duty (из-за механик стрельбы). При этом, у Atomic Heart свой неповторимый сеттинг, из-за которого, во многом, игра выделяется на фоне конкурентов, особенно при отсутствии новых частей Bioshock, IGN считают, что разработчики из Mundfish сильно вдохновлялись этой франшизой.

В игре Atomic Heart будет не только экшен, игрокам иногда предлагается проявить смекалку или разгадать некоторые загадки. К примеру, чтобы пройти локацию без истребления тонн роботов, можно попытаться отключить камеры наблюдения, по которым ИИ отслеживает местонахождение главного героя и направляет против него врагов.

Ранее появлялась информация, что один из игроков заполучил билд Atomic Heart и назвал начало игры «скучным». Журналисты IGN говорят, что шутер от Mundfish — это игра «с меняющимся ритмом». Иногда экшен не дает игрокам продохнуть, а иногда нужно побродить по локациям, погрузиться в сюжет и изучить игровой мир. Напомним, что среднее прохождение Atomic Heart займет около 20 часов.

Ниже можно посмотреть первое превью Atomic Heart от IGN, в нем много нового геймплея.

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Напомним, выходит игра Atomic Heart в начале будущего года — 21 февраля. Сразу после релиза она будет доступна в Game Pass.