. Законопроект о передаче «Почте России» доставки всех пенсий предложили обсудить повторно

Законопроект о передаче функции доставки пенсий исключительно «Почте России», получивший отрицательный отзыв Правительства, предлагается еще раз обсудить с авторами в декабре для его доработки. Об этом стало известно на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 23 ноября.

Согласно проекту закона, внесенного в Госдуму 13 октября, доставлять пенсии наличными деньгами смогут исключительно организации федеральной почтовой связи. По словам члена комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, на законопроект поступил отрицательный отзыв Правительства, замечания возникли у Федеральной антимонопольной службы.

«С одной стороны, мы понимаем значимость, социальную важность такого решения, поскольку более 300 тысяч работающих на почте России, почте необходимо помогать со стороны государства. И авторы законопроекта приводят реальные примеры, когда в результате чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий альтернативные поставщики отказывались работать по доставке пенсий и передавали эту обязанность почте России», — отметила парламентарий.





Она подчеркнула, что в этой ситуации хотелось бы быть на стороне авторов документа, однако есть незавершенные, непонятные, не доработанные с Правительством вопросы. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) добавил, что в комитет поступило много писем от коммерческих организаций, которые сегодня занимаются доставкой пенсий и обеспокоены этими вопросами.

Поэтому депутаты решили перенести рассмотрение законопроекта в Комитете, который является соисполнителем по этой инициативе, на следующее заседание в декабре, чтобы обсудить его с авторами.

Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и вице-спикер палаты регионов Николай Журавлев.