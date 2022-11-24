. 12 топовых злодеев и злодеек, которые появились не сразу, а лишь в продолжениях

Как говорят, сразу все карты на стол выкладывать не стоит. Не стоит и сразу же показывать всех самых классных персонажей в первой же части. Это, конечно, спорная стратегия, ведь многие фильмы не доживают до съёмок сиквела. Мы покажем вам те, что дожили, да и к тому же именно в продолжении выложили на стол самых крутых героев. В нашем случае, злодеев.

Показываем вам ярких негодяев и негодяек из кино, появление которых пришлось подождать. Но ожидание того стоило!

Т-1000

TriStar Pictures

Появился в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991).

Долорес Амбридж и Беллатриса Лестрейндж

Warner Bros. / Warner Bros.

Появились в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), то есть в пятой части франшизы.

Пингвин

Warner Bros.

Появился в фильме «Бэмен возвращается» (1992), то есть во второй части тетралогии о Бэтмене Тима Бёртона и Джоэла Шумахера.

Дэйви Джонс

Walt Disney Pictures

Появился в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), то есть во второй части франшизы.

Танос

Marvel Studios

Появился в фильме «Мстители: Война Бесконечности» (2018), то есть в третьем фильме о Мстителях или 19-м в общей франшизе кинематографической вселенной Марвел.

Хела

Marvel Studios

Появилась в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017), то есть в третьем сольном фильме о Торе.

Шив Палпатин

Lucasfilm

Появился в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), то есть во второй части франшизы.

Джокер

Warner Bros.

Появился в фильме «Тёмный рыцарь» (2008), то есть во второй части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Бэйн

Warner Bros.

Появился в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), то есть в третьей части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Доктор Октавиус

Sony Pictures Releasing

Появился в фильме «Человек-паук 2» (2004).

Джейсон Вурхиз

Paramount Pictures / Paramount Pictures

В качестве злодея появляется лишь в фильме «Пятница, 13-е — Часть 2» (1981), а в своей фирменной маске — в фильме «Пятница, 13-е — Часть 3 в 3D» (1982).

В первой части Джейсон появляется лишь в воспоминаниях своей матери и как галлюцинация одной из героинь.

А раз мы коснулись изменений дизайна некоторых персонажей, то у нас есть отдельный интереснейший пост на эту тему. Посмотрите!