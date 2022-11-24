. 12 топовых злодеев и злодеек, которые появились не сразу, а лишь в продолжениях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 12 топовых злодеев и злодеек, которые появились не сразу, а лишь в продолжениях

12 топовых злодеев и злодеек, которые появились не сразу, а лишь в продолжениях

12 топовых злодеев и злодеек, которые появились не сразу, а лишь в продолжениях

Как говорят, сразу все карты на стол выкладывать не стоит. Не стоит и сразу же показывать всех самых классных персонажей в первой же части. Это, конечно, спорная стратегия, ведь многие фильмы не доживают до съёмок сиквела. Мы покажем вам те, что дожили, да и к тому же именно в продолжении выложили на стол самых крутых героев. В нашем случае, злодеев.

Показываем вам ярких негодяев и негодяек из кино, появление которых пришлось подождать. Но ожидание того стоило!

Т-1000

TriStar Pictures

Появился в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991).

Долорес Амбридж и Беллатриса Лестрейндж

Warner Bros. / Warner Bros.

Появились в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), то есть в пятой части франшизы.

Пингвин

Warner Bros.

Появился в фильме «Бэмен возвращается» (1992), то есть во второй части тетралогии о Бэтмене Тима Бёртона и Джоэла Шумахера.

Дэйви Джонс

Walt Disney Pictures

Появился в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), то есть во второй части франшизы.

Танос

Marvel Studios

Появился в фильме «Мстители: Война Бесконечности» (2018), то есть в третьем фильме о Мстителях или 19-м в общей франшизе кинематографической вселенной Марвел.

Хела

Marvel Studios

Появилась в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017), то есть в третьем сольном фильме о Торе.

Шив Палпатин

Lucasfilm

Появился в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), то есть во второй части франшизы.

Джокер

Warner Bros.

Появился в фильме «Тёмный рыцарь» (2008), то есть во второй части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Бэйн

Warner Bros.

Появился в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), то есть в третьей части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Доктор Октавиус

Sony Pictures Releasing

Появился в фильме «Человек-паук 2» (2004).

Джейсон Вурхиз

Paramount Pictures / Paramount Pictures

В качестве злодея появляется лишь в фильме «Пятница, 13-е — Часть 2» (1981), а в своей фирменной маске — в фильме «Пятница, 13-е — Часть 3 в 3D» (1982).

В первой части Джейсон появляется лишь в воспоминаниях своей матери и как галлюцинация одной из героинь.

А раз мы коснулись изменений дизайна некоторых персонажей, то у нас есть отдельный интереснейший пост на эту тему. Посмотрите!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый список» Вселенной
Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.11.2022 (15 фото)
Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo
Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с
Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая
Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на

Топ на сегодня

США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции и приметы
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую называли "лучшая грудь Голливуда" (21 фото)
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую

Еще по теме

В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Гарри Поттер возвращается на большой экран
15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей