. 15 ярких экранных котиков, которые справились со своей ролью в фильме не хуже любого актёра
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15 ярких экранных котиков, которые справились со своей ролью в фильме не хуже любого актёра

15 ярких экранных котиков, которые справились со своей ролью в фильме не хуже любого актёра

Почти у каждого найдётся любимый актёр или актриса. Но найдётся ли такой не среди людей? Ведь наши братья меньшие не хуже справляются со своими ролями в кино. И в этом не так уж и сложно убедиться, если припомнить фильмы с участием, например, котиков. Эти пушистые проказники успели не только покрутить своим хвостом на экране, но и полюбиться многим зрителям.

Сегодня мы собрали для вас 15 кинокартин, где коты показали человеку, что они умеют не только выпускать свои коготочки, но и могут неплохо справляться с самыми разными ролями в кинематографе. В общем, несите Оскар этим пушистым!

Кошак из фильма «Мумия», 1999

Universal Pictures

Аргус Филч и Миссис Норрис, «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004

Warner Bros.

Предполагаем, что здесь и напоминать никому не надо, кто такая Мисси Норрис. У этой кошки особое чутьё на хулиганов Хогвартса.

Известный кот Сэйлем, «Сабрина — маленькая ведьма», 1996

CBS Television Distribution

А как насчёт харизматичного чёрного кота по кличке Сэйлем? А ведь когда-то он был могущественным волшебником, но за свои недобрые желания Сэйлем был заключён в тело кота. Кстати, во время съёмок этого сериала, было задействовано аж 7 настоящих чёрных котов, 2 макета и 2 чучела.

«Уличный кот по кличке Боб», 2016

Sony Pictures Entertainment 

Котейка Оранджи, «Завтрак у Тиффани», 1961

Paramount Pictures

Кот Оранджи — настоящая звезда кинематографа, которая может посоревноваться с любым актёром по количеству отснятых фильмов. Ведь у этого кота на счету около 500 фильмов и программ. А когда-то он был обычным уличным котом, который даже представить не мог, что в 1951 году будет участвовать в кастинге на роль в кино. И это окажется лишь началом его успешной карьеры.

За роль же кота актрисы Одри Хепбёрн в кинокартине «Завтрак у Тиффани» Оранджи был удостоен своей второй премии «PATSY Awards». Эта награда вручалась животным-исполнителям кино- и телевизионных ролей.

Снежок, «Стюарт Литтл», 1999

Sony Pictures Releasing

Кот Джонси, «Чужой», 1979

InterCom

Ещё один полюбившийся многими рыжий кот по кличке Джонси, который стал талисманом команды корабля Ностромо и выжил вместе с главной героиней в схватке с ксеноморфами.

Кот по кличке Черч, «Кладбище домашних животных», 2019

Paramount Pictures 

Лютик, «Голодные игры», 2012

Lionsgate

Толстяк Луи, «Как стать принцессой», 2001

Buena Vista Pictures

Кот Бинкс, «Фокус-Покус», 1993

Walt Disney Studios Motion Pictures 

Кот Дона Корлеоне, «Крёстный отец», 1972

Paramount Pictures

Забавный факт состоит в том, что первоначально в сценарии фильма «Крёстный отец» не предполагалось никаких котов и кошек. Но режиссёр случайно заметил кошку в студии, после чего он решил посадить её на руки главному герою, дополнив образ гангстера. И он попал в самое яблочко! Ведь в итоге это оказался один из самых запоминающихся кадров фильма.

Кот Улисс, «Внутри Льюина Дэвиса», 2014

CBS Films

Котик со смешной кличкой Облом, «Знакомство с родителями», 2000

Universal Subscription

Кот Гуся, «Капитан Марвел», 2019

Walt Disney Studios Motion Pictures

Котейка Гуся из «Капитана Марвел» сразу же покорил сердца фанатов супергеройского фильма, как только они увидели его трейлер. Но этот хвостатый не так уж и прост, как кажется с первого взгляда.

Иногда надолго запоминаются не только живые актёры-коты, но и анимационные персонажи. Хоть они и нарисованы в компьютерных программах, но их актёрская игра и озвучка тоже заслуживают отдельной похвалы!

Бонус 1: Чеширский кот из «Алисы в стране Чудес», 2010

Walt Disney Studios Motion Pictures

Бонус 2: «Гарфилд», 2004

20th Century Fox

А у вас найдётся любимый фильм, в котором главную или второстепенную роль играл бы котик?

# Интересное
По материалам: twizz

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