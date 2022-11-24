. 15 пар актёров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте

Жизнь киноперсонажа пролетает перед зрителем за считанные часы. И за это время героям приходится сделать многое: иногда, например, надо успеть превратиться из ребёнка во взрослого. Живые люди, исполняющие их роли, к сожалению, такими суперспособностями не обладают, поэтому часто случается так, что персонажей в разном возрасте играют разные актёры. Мы собрали для вас подобные примеры.

Амели Пулен

Claudie Ossard Productions

В детстве Амели из одноимённого фильма сыграла Флора Гие (это единственная её роль). Роль взрослой девушки исполняет Одри Тоту.

Форрест Гамп

The Tisch Company

Роль Форреста Гампа в одноимённом фильме играет Том Хэнкс. Юного героя сыграл Майкл Коннер Хэмпфри.

Круэлла

Walt Disney Pictures

В одноимённом фильме Круэллой стала Эмма Стоун, а юную девочку сыграла Типпер Сайферт-Кливлэнд.

Ньют Саламандер

Warner Bros. Pictures

Магозоолога Ньюта Саламандера в серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают» играет Эдди Редмэйн. В школьных воспоминаниях его роль досталась Джошуа Ши. Идеальное попадание!

Бет Хармон

Flitcraft Ltd

Роль гениальной шахматистки исполняет Аня Тейлор-Джой. В детстве её сыграла Айла Джонстон.

Эван Треборн, «Эффект бабочки»

New Line Cinema

Главного героя фильма «Эффект бабочки» сыграл Эштон Кутчер. Роль персонажа в 7 лет исполнил Логан Лерман.

Малефисента

Walt Disney Pictures

Юная Малефисента из одноимённого фильма в исполнении Изобель Моллой повзрослела, и её роль исполнила Анджелина Джоли.

Тор

Marvel Studios

Маленького супергероя-громовержца в фильмах киновселенной Marvel сыграл Дакота Гойо, взрослого — Крис Хемсворт.

Локи

Marvel Studios

Локи, сводного брата Тора, в детстве играет Тед Олпресс, взрослого — Том Хиддлстон.

Профессор Макгонагалл

Warner Bros. Pictures

Роль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере блестяще сыграла Мэгги Смит. Героиню можно увидеть в «Фантастических тварях и где они обитают» в исполнении Фионы Глэскотт. Это вызвало непонимание со стороны фанатов: ведь во время действия спин-оффа она ещё не родилась!

Ричи Тозиер

New Line Cinema

В фильме «Оно» роль Ричи исполнил Финн Вулфхард. Повзрослевшего героя в «Оно 2» сыграл Билл Хейдер.

Беверли Марш

New Line Cinema

Ещё одна героиня фильмов «Оно». В детстве — София Лиллис, взрослая — Джессика Честейн.

Рейнира Таргариен

HBO Entertainment

Юную Рейниру в «Доме Дракона» сыграла Милли Олкок, а повзрослевшую — Эмма Д’Арси.

Жан Батист Гренуй

DreamWorks

Главная роль в фильме «Парфюмер: История одного убийства» досталась Бену Уишоу. Убийцу в детстве сыграл Франк Лефевр.

Тоня Хардинг

LuckyChap Entertainment

За роль скандальной фигуристки в фильме «Тоня против всех» Марго Робби была номинирована на ряд премий, в том числе Оскар и Золотой глобус. Роль героини в детстве исполнила Маккенна Грейс.

А здесь вы можете найти любопытный пост о том, как стали выглядеть дети-актёры в том возрасте, когда их повзрослевших персонажей сыграл кто-то другой.