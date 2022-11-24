. 15 пар актёров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 пар актёров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте

15 пар актёров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте

15 пар актёров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте

Жизнь киноперсонажа пролетает перед зрителем за считанные часы. И за это время героям приходится сделать многое: иногда, например, надо успеть превратиться из ребёнка во взрослого. Живые люди, исполняющие их роли, к сожалению, такими суперспособностями не обладают, поэтому часто случается так, что персонажей в разном возрасте играют разные актёры. Мы собрали для вас подобные примеры.

Амели Пулен

Claudie Ossard Productions

В детстве Амели из одноимённого фильма сыграла Флора Гие (это единственная её роль). Роль взрослой девушки исполняет Одри Тоту.

Форрест Гамп

The Tisch Company

Роль Форреста Гампа в одноимённом фильме играет Том Хэнкс. Юного героя сыграл Майкл Коннер Хэмпфри.

Круэлла

Walt Disney Pictures

В одноимённом фильме Круэллой стала Эмма Стоун, а юную девочку сыграла Типпер Сайферт-Кливлэнд.

Ньют Саламандер

Warner Bros. Pictures

Магозоолога Ньюта Саламандера в серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают» играет Эдди Редмэйн. В школьных воспоминаниях его роль досталась Джошуа Ши. Идеальное попадание!

Бет Хармон

Flitcraft Ltd

Роль гениальной шахматистки исполняет Аня Тейлор-Джой. В детстве её сыграла Айла Джонстон.

Эван Треборн, «Эффект бабочки»

New Line Cinema

Главного героя фильма «Эффект бабочки» сыграл Эштон Кутчер. Роль персонажа в 7 лет исполнил Логан Лерман.

Малефисента

Walt Disney Pictures

Юная Малефисента из одноимённого фильма в исполнении Изобель Моллой повзрослела, и её роль исполнила Анджелина Джоли.

Тор

Marvel Studios

Маленького супергероя-громовержца в фильмах киновселенной Marvel сыграл Дакота Гойо, взрослого — Крис Хемсворт.

Локи

Marvel Studios

Локи, сводного брата Тора, в детстве играет Тед Олпресс, взрослого — Том Хиддлстон.

Профессор Макгонагалл

Warner Bros. Pictures

Роль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере блестяще сыграла Мэгги Смит. Героиню можно увидеть в «Фантастических тварях и где они обитают» в исполнении Фионы Глэскотт. Это вызвало непонимание со стороны фанатов: ведь во время действия спин-оффа она ещё не родилась!

Ричи Тозиер

New Line Cinema

В фильме «Оно» роль Ричи исполнил Финн Вулфхард. Повзрослевшего героя в «Оно 2» сыграл Билл Хейдер.

Беверли Марш

New Line Cinema

Ещё одна героиня фильмов «Оно». В детстве — София Лиллис, взрослая — Джессика Честейн.

Рейнира Таргариен

HBO Entertainment

Юную Рейниру в «Доме Дракона» сыграла Милли Олкок, а повзрослевшую — Эмма Д’Арси.

Жан Батист Гренуй

DreamWorks

Главная роль в фильме «Парфюмер: История одного убийства» досталась Бену Уишоу. Убийцу в детстве сыграл Франк Лефевр.

Тоня Хардинг

LuckyChap Entertainment

За роль скандальной фигуристки в фильме «Тоня против всех» Марго Робби была номинирована на ряд премий, в том числе Оскар и Золотой глобус. Роль героини в детстве исполнила Маккенна Грейс.

А здесь вы можете найти любопытный пост о том, как стали выглядеть дети-актёры в том возрасте, когда их повзрослевших персонажей сыграл кто-то другой.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Роботам-полицейским в Сан-Франциско разрешат стрелять в людей
Роботам-полицейским в Сан-Франциско разрешат стрелять в людей
Европа согласовала новый механизм закупок газа
Европа согласовала новый механизм закупок газа
49-летний российский офицер умер в учебном центре для мобилизованных
49-летний российский офицер умер в учебном центре для мобилизованных
Вот почему пассажиры не хотят расставаться со своим багажом
Вот почему пассажиры не хотят расставаться со своим багажом
Том Хендерсон рассказал, когда пройдут бесплатные выходные в Call of Duty: Modern Warfare II
Том Хендерсон рассказал, когда пройдут бесплатные выходные в Call of
Ольга Бузова в страстном поцелуе утащила фаната за кулисы
Ольга Бузова в страстном поцелуе утащила фаната за кулисы
Первый канала высказался об уходе Дмитрия Нагиева
Первый канала высказался об уходе Дмитрия Нагиева
А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять
А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что
Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане
Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане
В России рекордно подешевел iPhone 14
В России рекордно подешевел iPhone 14

Топ на сегодня

Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира
Глава МИД Турции призвал не терять надежду на мирное урегулирование на Украине
Глава МИД Турции призвал не терять надежду на мирное урегулирование

Еще по теме

12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме
15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей
Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах
15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов, вышедших в 2010-х годах