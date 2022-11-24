. 16 автомобилей, чьи владельцы собственными руками превратили их в незабываемое чудо-юдо на колёсах
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16 автомобилей, чьи владельцы собственными руками превратили их в незабываемое чудо-юдо на колёсах

16 автомобилей, чьи владельцы собственными руками превратили их в незабываемое чудо-юдо на колёсах

Автомобиль в базовой комплектации — это скучно! Именно так считают некоторые автолюбители. По этой причине они решают разнообразить свой транспорт самостоятельно, задействовав для этого различные примочки, детали и свою неограниченную фантазию. Увы, но у многих получаются далеко не крутые тачки из фильма «Форсаж», а настоящие Франкенштейны. Увидев такую машину, обычный человек проживает 3 стадии: недоумение, желание понять автовладельца и смех. Собрали фото 16 машин, которые выглядят настолько странно, что поначалу даже и не верится в их реальное существование.

Вот это спойлер

jyj19831119111

Мастер на все руки

lonelymills

Взял с собой частичку домашнего уюта

SchwiftyWitty

Смех смехом, а сделана эта дверная ручка чертовски хорошо. Вполне возможно, что это не вынужденная мера, а просто креатив владельца.

Приспособление для лучшего обзора

Daniel_XXL_69

Всё своё вожу с собой

revengejr

Самодельная система охлаждения

paulsfriend124

Фургонам наблюдения ФБР урезали бюджет, да?


Я бы доверил этому человеку построить ракету.

Слегка ошибся с размером

nickerrides

Самодельный диск

LordCog

Самодельный дом на колёсах

yinyangspinnythang

Владелец назвал этот автомобиль Citreon Grand Designs. Внутри есть 3 уровня, гамаки и японский водный сад для отдыха.

Пробитая машина

Isku_StillWinning

Наверное, у автомобилиста возникают некоторые проблемы, когда на улице идёт дождь.

Раскладушка

GeneReddit123

Это парень явно знает многое о социальном дистанцировании

egovik

Опасный тип

datSubguy

На это немножко больно смотреть

GriefXietyy

Вы когда-нибудь видели грузовой автобус?

mastergeass

Бонус: Необычный прицеп

obtuseAblation

Здесь вы можете посмотреть фото креативных глушителей, которые превратили обыкновенные автомобили в неповторимое нечто.

# Интересное
По материалам: twizz

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