. 16 автомобилей, чьи владельцы собственными руками превратили их в незабываемое чудо-юдо на колёсах

Автомобиль в базовой комплектации — это скучно! Именно так считают некоторые автолюбители. По этой причине они решают разнообразить свой транспорт самостоятельно, задействовав для этого различные примочки, детали и свою неограниченную фантазию. Увы, но у многих получаются далеко не крутые тачки из фильма «Форсаж», а настоящие Франкенштейны. Увидев такую машину, обычный человек проживает 3 стадии: недоумение, желание понять автовладельца и смех. Собрали фото 16 машин, которые выглядят настолько странно, что поначалу даже и не верится в их реальное существование.

Вот это спойлер

Мастер на все руки

Взял с собой частичку домашнего уюта

jyj19831119111lonelymillsSchwiftyWitty

Смех смехом, а сделана эта дверная ручка чертовски хорошо. Вполне возможно, что это не вынужденная мера, а просто креатив владельца.

Приспособление для лучшего обзора

Всё своё вожу с собой

Самодельная система охлаждения

Daniel_XXL_69revengejrpaulsfriend124

Фургонам наблюдения ФБР урезали бюджет, да?

Я бы доверил этому человеку построить ракету.

Слегка ошибся с размером

Самодельный диск

Самодельный дом на колёсах

nickerridesLordCogyinyangspinnythang

Владелец назвал этот автомобиль Citreon Grand Designs. Внутри есть 3 уровня, гамаки и японский водный сад для отдыха.

Пробитая машина

Isku_StillWinning

Наверное, у автомобилиста возникают некоторые проблемы, когда на улице идёт дождь.

Раскладушка

Это парень явно знает многое о социальном дистанцировании

Опасный тип

На это немножко больно смотреть

Вы когда-нибудь видели грузовой автобус?

Бонус: Необычный прицеп

GeneReddit123egovikdatSubguyGriefXietyymastergeassobtuseAblation

Здесь вы можете посмотреть фото креативных глушителей, которые превратили обыкновенные автомобили в неповторимое нечто.