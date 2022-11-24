16 автомобилей, чьи владельцы собственными руками превратили их в незабываемое чудо-юдо на колёсах
Автомобиль в базовой комплектации — это скучно! Именно так считают некоторые автолюбители. По этой причине они решают разнообразить свой транспорт самостоятельно, задействовав для этого различные примочки, детали и свою неограниченную фантазию. Увы, но у многих получаются далеко не крутые тачки из фильма «Форсаж», а настоящие Франкенштейны. Увидев такую машину, обычный человек проживает 3 стадии: недоумение, желание понять автовладельца и смех. Собрали фото 16 машин, которые выглядят настолько странно, что поначалу даже и не верится в их реальное существование.
Вот это спойлер
Мастер на все руки
Взял с собой частичку домашнего уюта
Смех смехом, а сделана эта дверная ручка чертовски хорошо. Вполне возможно, что это не вынужденная мера, а просто креатив владельца.
Приспособление для лучшего обзора
Всё своё вожу с собой
Самодельная система охлаждения
Фургонам наблюдения ФБР урезали бюджет, да?
Я бы доверил этому человеку построить ракету.
Слегка ошибся с размером
Самодельный диск
Самодельный дом на колёсах
Владелец назвал этот автомобиль Citreon Grand Designs. Внутри есть 3 уровня, гамаки и японский водный сад для отдыха.
Пробитая машина
Наверное, у автомобилиста возникают некоторые проблемы, когда на улице идёт дождь.
Раскладушка
Это парень явно знает многое о социальном дистанцировании
Опасный тип
На это немножко больно смотреть
Вы когда-нибудь видели грузовой автобус?
Бонус: Необычный прицеп
Здесь вы можете посмотреть фото креативных глушителей, которые превратили обыкновенные автомобили в неповторимое нечто.