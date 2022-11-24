19 юмористических комиксов от художника, который в любой ситуации видит неожиданный поворот
Мы не раз знакомили вас с работами фотошопера Славы Зиновьева, скрывающегося под ником zinoink. Он известен тем, что подшучивает над людьми, редактируя фото и воспринимая их просьбы слишком буквально. Но это не единственное, чем он может развлечь интернет пользователей: Слава ещё рисует забавнейшие комиксы. Смотрите сами!
Когда захотелось поесть
Шахматный турнир
Человек и кошка
Современные технологии во всех сферах
Современные мушкетёры
Эволюция приветствий
Погода в Петербурге
Кстати о Петербурге. У нас есть пост о том, как в одной из библиотек читатели подрались из-за стола. А сотрудники не растерялись и сняли об этом видео в стиле Мортал Комбат.
Как думаете, нормальная тема?
История неудачного свидания
Поехал на заработки
Неожиданный поворот
Телевизоры там!
Пешеходы
Вечный спор
А вот что пишут в комментариях:
Сначала: «Да ну эти айфоны, ради понтов только, лучше андроиды». Потом: «а сфоткай меня, у тебя камера такая классная».
Проходили, знаем)) больше мне никто не говорит, что айфон у меня только для понтов.
Чувство ненужности
История одного стендапа
Когда он предложил разделить счёт
У окулиста
Вечерний кинопросмотр
А с фотошоп-работами художника вы можете ознакомиться здесь.