. 19 юмористических комиксов от художника, который в любой ситуации видит неожиданный поворот

Мы не раз знакомили вас с работами фотошопера Славы Зиновьева, скрывающегося под ником zinoink. Он известен тем, что подшучивает над людьми, редактируя фото и воспринимая их просьбы слишком буквально. Но это не единственное, чем он может развлечь интернет пользователей: Слава ещё рисует забавнейшие комиксы. Смотрите сами!

Когда захотелось поесть

Шахматный турнир

Человек и кошка

Современные технологии во всех сферах

Современные мушкетёры

Эволюция приветствий

Погода в Петербурге

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Кстати о Петербурге. У нас есть пост о том, как в одной из библиотек читатели подрались из-за стола. А сотрудники не растерялись и сняли об этом видео в стиле Мортал Комбат.

Как думаете, нормальная тема?

История неудачного свидания

Поехал на заработки

Неожиданный поворот

Телевизоры там!

Пешеходы

Вечный спор

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А вот что пишут в комментариях:

Сначала: «Да ну эти айфоны, ради понтов только, лучше андроиды». Потом: «а сфоткай меня, у тебя камера такая классная».

Проходили, знаем)) больше мне никто не говорит, что айфон у меня только для понтов.

Чувство ненужности

История одного стендапа

Когда он предложил разделить счёт

У окулиста

Вечерний кинопросмотр

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А с фотошоп-работами художника вы можете ознакомиться здесь.