. 19 юмористических комиксов от художника, который в любой ситуации видит неожиданный поворот
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19 юмористических комиксов от художника, который в любой ситуации видит неожиданный поворот

19 юмористических комиксов от художника, который в любой ситуации видит неожиданный поворот

Мы не раз знакомили вас с работами фотошопера Славы Зиновьева, скрывающегося под ником zinoink. Он известен тем, что подшучивает над людьми, редактируя фото и воспринимая их просьбы слишком буквально. Но это не единственное, чем он может развлечь интернет пользователей: Слава ещё рисует забавнейшие комиксы. Смотрите сами!

Когда захотелось поесть

zinoink

Шахматный турнир

zinoink

Человек и кошка

zinoink

Современные технологии во всех сферах

zinoink

Современные мушкетёры

zinoink

Эволюция приветствий

zinoink

Погода в Петербурге

zinoink

Кстати о Петербурге. У нас есть пост о том, как в одной из библиотек читатели подрались из-за стола. А сотрудники не растерялись и сняли об этом видео в стиле Мортал Комбат.

Как думаете, нормальная тема?

zinoink

История неудачного свидания

zinoink

Поехал на заработки

zinoink

Неожиданный поворот

zinoink

Телевизоры там!

zinoink

Пешеходы

zinoink

Вечный спор

zinoink

А вот что пишут в комментариях:

Сначала: «Да ну эти айфоны, ради понтов только, лучше андроиды». Потом: «а сфоткай меня, у тебя камера такая классная».
Проходили, знаем)) больше мне никто не говорит, что айфон у меня только для понтов.

ms_nicole.m

Чувство ненужности

zinoink

История одного стендапа

zinoink

Когда он предложил разделить счёт

zinoink

У окулиста

zinoink

Вечерний кинопросмотр

zinoink

А с фотошоп-работами художника вы можете ознакомиться здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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