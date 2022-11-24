. 20 ситуаций, которые могут понять только старшие дети в семье
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20 ситуаций, которые могут понять только старшие дети в семье

20 ситуаций, которые могут понять только старшие дети в семье

Только те, кто рос старшим ребенком в семье, поймут этот полный боли и юмора пост.

1. Скорее всего, у твоих братьев и сестер было гораздо больше игрушек, чем у тебя

2. Когда вы натворили что-нибудь вместе, попадало только тебе, ведь ты старший

3. Тебе не разрешалось играть одному. Только с братом

4. Когда родители уезжали куда-нибудь на выходные, тебя всегда просили присмотреть за братом/сестрой

5. Если ты не могла найти свою любимую футболку, то шла в комнату сестренки и находила там и ту самую футболку, и кучу других твоих вещей

6. Сестренка вполне могла шантажировать тебя, говоря, что все расскажет родителям

7. Ты все жизнь пытаешься быть авторитетом для этой пузатой мелочи, но у тебя это очень плохо получается

8. А если у вас была общая комната, вы постоянно ссорились, кто пойдет выключать свет

9. Чтобы как следует задать им жару, тебе всегда приходилось притворяться добреньким

10. Ты всегда была вынуждена брать своих сестер повсюду

11. Всю жизнь ты служишь «почтальоном» между родителями и сестрой

12. Просить что-то у своего брата, пока в комнате родители, все равно, что говорить со стеной

13. Вы остались дома одни? Время страшных историй!

14. Как только ты уже хотел уснуть, твой братишка умудрялся задать пару-тройку вопросов, из-за которых ты потом не спала всю ночь

15. Если ты сказал какое-нибудь плохое слово, будь уверен, что братишка скажет его при родителях

16. Все вокруг говорили и говорят, что вы с братом одно лицо

17. Тебе постоянно нужно было следить за своим поведением, потому что малыши впитывают все как губка

18. Уйти из комнаты даже на 5 минут уже считалось ошибкой

19. Только потому, что он/она младше, все внимание уходило ему/ей

20. Ваша мама всегда умудрялась заходить в комнату именно в том момент, когда вы дрались

21. Но если хоть кто-нибудь осмелиться обидеть твоего братишку или сестренку, им придется иметь дело с тобой

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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