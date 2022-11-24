. 49-летний российский офицер умер в учебном центре для мобилизованных

Вадим Карасев

Офицер запаса Мошев из Пермского края умер в учебном центре для мобилизованных в Тюмени

В учебном центре для мобилизованных в Тюмени умер 49-летний офицер запаса Дмитрий Мошев из Пермского края. О смерти сообщил URA.RU представитель администрации пермского губернатора.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стала остановка сердца. В тюменской медчасти рассказали, что Мошев ни разу не обращался к врачам с жалобами.

В пермской администрации отметили, что в настоящее время с родственниками умершего офицера работают специалисты краевого Минсоцразвития. Семье пообещали помочь с организацией похорон.

Кроме того, Минобороны готово выплатить родным Мошева страховку.

Ранее правительство Хакасии сообщало о гибели резервиста в войсковой части в Омске. Смерть военнослужащего наступила в результате болезни.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны 300 тысяч человек.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. 31 октября Путин объявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».