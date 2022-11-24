. Анастасия Решетова вспомнила, как чуть не погибла, будучи беременной

Вадим Карасев

Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова вчера разоткровенничалась в соцсетях, призвав подписчиков задавать ей вопросы. Один фолловер спросил у нее, испытывала ли она панические атаки. Оказалось, Анастасия едва не погибла из-за этого.

Решетова заразилась от экс-бойфренда рэпера Тимати тягой к серфингу, однако это увлечение однажды могло погубить ее вместе с еще не рожденным ребенком. Правда, Настя даже не знала, что беременна Ратмиром.

Молодая мать рассказала, что из-за страха утонуть ее охватила мощная паника.



"Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности", — поделилась модель.

Решетова вряд ли бы полезла на доску, если бы знала о малыше. Раньше она рассказывала, что в первое время была "шибанутой" мамой и слишком сильно опекала ребенка. Впрочем, когда она рассталась с Тимати, то многие, наоборот, упрекали ее, что Настя уделяет ребенку мало времени.

Решетова назвала главные ценности в жизни

Одна подписчица также спросила у Анастасии, какая у нее главная ценность в жизни. Модель призналась, что больше всего ей дорога семья, но на этом не ограничилась.

"Семья. Возможность продолжения рода, формирование ценностей своим детям. Любовь. Любовь к ближнему, к себе и к Всевышнему. Знания. Возможность познания и передачи знаний — тоже большая ценность", — расфилософствовалась Настя.