. Биометрические данные россиян защитят законом

Коммерческим компаниям хотят запретить собирать биометрические данные граждан. Эти сведения они смогут получить только из Единой государственной системы в зашифрованном виде. Такой законопроект (№ 211535-8) Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 24 ноября.

Законопроект внес на рассмотрение депутатов зампред Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда биометрические данные собирают многие организации, и эти сведения хранятся в разных информационных системах.

Горелкин предлагает хранить такую информацию только в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), защищенной от утечек. Предусматривается, что система будет присваивать пользователю, сдавшему данные, персональный идентификатор.

Коммерческие компании, чтобы получить эти сведения, должны будут заключать договор с ЕБС. При этом им будут предоставлять не сами данные, а зашифрованный код. Таким образом никто не узнает личные сведения пользователей даже при утечке информации из коммерческих хранилищ.