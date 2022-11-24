. Bonduelle объяснила нежелание уходить из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bonduelle объяснила нежелание уходить из России

Bonduelle объяснила нежелание уходить из РоссииГлава Bonduelle: компания не собирается уходить из РФ, у нее есть продовольственная миссия

Французская компания Bonduelle пока не собирается уходить из России, так как считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей, заявил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business.

Он напомнил, что у Bonduelle в России три завода. «Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России», — объяснила Деброс нежелание компании уходить из страны.

Глава компании добавил, что у Bonduelle есть продовольственная миссия. «Мы соблюдаем требования международных санкций, даже если очевидно, что для нас сложно продолжать работу», — подытожил Деброс.

Ранее французский нефтегазовый гигант TotalEnergies назвал причину продолжения работы в России — обеспечение поставок энергоносителей в Европу. TotalEnergies — четвертая по объему добычи нефтегазовая компания в мире.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Bonduelle объяснила нежелание уходить из России
Bonduelle объяснила нежелание уходить из России
В США указали ключевую уязвимость ВСУ
В США указали ключевую уязвимость ВСУ
Салибеков одолел Оганесяна в «армянском» поединке
Салибеков одолел Оганесяна в «армянском» поединке
Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартире
Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартире
Покинувшую Россию Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии
Покинувшую Россию Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии
Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье
Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Как выглядит защита пчелиного улья от ос
Как выглядит защита пчелиного улья от ос
Госдума приняла закон о бюджете
Госдума приняла закон о бюджете
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино

Топ на сегодня

ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на

Еще по теме

Стало известно, какое будущее ожидает eBay в России
Асад не намерен уходить с поста президента Сирии
Британский индекс FTSE 100 достиг максимальной отметки с апреля 2015 года
МИД: бизнес США не хочет уходить из России