. Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова
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Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова

Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова
Ксения Бородина признала, что появляется на Дом-2 не так часто, однако покинуть этот проект она пока однозначно не готова.
 Популярная телеведущая Ксения Бородина в социальных сетях заявила, что она не часто показывается на Дом-2, однако ей это необходимо, ведь на ТНТ проекту «Женский клуб» не удалось собрать рейтингов. Вот по этой причине она и не может оставить телешоу, несмотря на свой проигрыш.

Более того, стало известно, что программу вероятнее всего закроют, так как проекты с участием Ольги Бузовой пользуются большей популярности.
Из-за этого Дом-2 для Бородиной — по-прежнему лакомый кусочек, ведь именно там она обрела популярность и благодаря телешоу стала медийной личностью. Но, несмотря на все приложенные усилия, она так и не смогла превзойти Ольгу Бузову.
Помимо этого Ксюша не желает покидать телешоу, так как ей требуется содержать своих дочерей. Женщина рассказала, что отец старшей дочери им совершенно не помогает, в то время как Курбан Омаров присылает незначительные суммы. Пусть Дом-2 и не основной источник дохода Бородиной, но ей всё равно грустно при мыслях о расставании с проектом.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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