. Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова

Вадим Карасев

Популярная телеведущая Ксения Бородина в социальных сетях заявила, что она не часто показывается на Дом-2, однако ей это необходимо, ведь на ТНТ проекту «Женский клуб» не удалось собрать рейтингов. Вот по этой причине она и не может оставить телешоу, несмотря на свой проигрыш.Более того, стало известно, что программу вероятнее всего закроют, так как проекты с участием Ольги Бузовой пользуются большей популярности.Из-за этого Дом-2 для Бородиной — по-прежнему лакомый кусочек, ведь именно там она обрела популярность и благодаря телешоу стала медийной личностью. Но, несмотря на все приложенные усилия, она так и не смогла превзойти Ольгу Бузову.Помимо этого Ксюша не желает покидать телешоу, так как ей требуется содержать своих дочерей. Женщина рассказала, что отец старшей дочери им совершенно не помогает, в то время как Курбан Омаров присылает незначительные суммы. Пусть Дом-2 и не основной источник дохода Бородиной, но ей всё равно грустно при мыслях о расставании с проектом.