. C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске

C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске

Наверняка все знают, то актрисса до сих пор одна после расстования с Давой. По крайней мере, на публике еще не светился ее новый ухажер. Но недавно произошел интересный случай прямо на концерте.


Совсем недавно на концерте в Минске Бузова устроила по-настоящему интригующее шоу. А произошло следующее. На сцену вышел муужчина, подарил Ольге цветы, а затем между ними произошел долгой поцелой. Причем, они чуть не ушли закулисы.

И самое интересное. Зрители уже опознали данного незнакомца. Им оказался Дмитрий Ракусов. Он выступали на кастинге Х-фактора, где Бузова находилась в жюри.


Фото взято с соцсетей. Кто-то снял на смартфон=)


А самый шокирующий факт в том, что Дмитриай женат и у него есть двое детей. Такого фанаты от них не ожидали. Хотя может так и было запланировано, чтобы привлечь к себе внимание.

Фанаты отмечают, что личная жизнь Бузовой всегда являлась темой для обсуждения. С кем только не приписывали ей отношения, даже если это было совсем не правдой. Сама Ольга переодически намекает, что открытая для отношений.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске
C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске
Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником
Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником
Светлана Лобода вне закона в Литве
Светлана Лобода вне закона в Литве
ЧП: Мужчина расстрелял людей из-за развода
ЧП: Мужчина расстрелял людей из-за развода
Байден рассказал о планах пройти полный медосмотр
Байден рассказал о планах пройти полный медосмотр
"Русские чтения" впервые пройдут в Ленинке
"Русские чтения" впервые пройдут в Ленинке
Вундеркинды из Поднебесной, или Особенности китайского воспитания
Вундеркинды из Поднебесной, или Особенности китайского воспитания
Everspace 2 выйдет на Xbox в 2023 году, игру на консолях ожидают в Game Pass
Everspace 2 выйдет на Xbox в 2023 году, игру на консолях ожидают в
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Интересный тайник
Интересный тайник
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске

Топ на сегодня

Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае

Еще по теме

Ольга Бузова показала голые ягодицы на сцене Муз-ТВ
Своей бесстыжей выходкой полуголая Бузова взбесила даже самых преданных поклонников
На Ольгу Бузову напали прямо же на её концерте
Шикарный подарок от мужа получила Ольга Бузова