. C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске

Наверняка все знают, то актрисса до сих пор одна после расстования с Давой. По крайней мере, на публике еще не светился ее новый ухажер. Но недавно произошел интересный случай прямо на концерте.





Совсем недавно на концерте в Минске Бузова устроила по-настоящему интригующее шоу. А произошло следующее. На сцену вышел муужчина, подарил Ольге цветы, а затем между ними произошел долгой поцелой. Причем, они чуть не ушли закулисы.

И самое интересное. Зрители уже опознали данного незнакомца. Им оказался Дмитрий Ракусов. Он выступали на кастинге Х-фактора, где Бузова находилась в жюри.





Фото взято с соцсетей. Кто-то снял на смартфон=)



А самый шокирующий факт в том, что Дмитриай женат и у него есть двое детей. Такого фанаты от них не ожидали. Хотя может так и было запланировано, чтобы привлечь к себе внимание.

Фанаты отмечают, что личная жизнь Бузовой всегда являлась темой для обсуждения. С кем только не приписывали ей отношения, даже если это было совсем не правдой. Сама Ольга переодически намекает, что открытая для отношений.