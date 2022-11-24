. ЧП: Девочка замерзла насмерть
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ЧП: Девочка замерзла насмерть

ЧП: Девочка замерзла насмерть
В Бурятии произошла трагедия с маленьким ребенком. В Кижингинском районе четырехлетняя малышка ушла ночью из дома в легкой одежде, пока вся семья спала. Правоохранители обнаружили ребенка слишком поздно — девочка умерла от переохлаждения. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 ноября. Женщина уложила детей спать, после чего уснула в соседней комнате. Спустя какое-то время мать пришла проведать детей, но не обнаружила четырехлетней дочери. Малышку искали соседи, сотрудники правоохранительных органов, но безуспешно. В итоге тело девочки обнаружили утром возле забора одного из дворов. На ней были легкая курточка, платье, сапожки. Медики не успели спасти ребенка, который умер из-за переохлаждения — температура в злосчастную ночь опускалась до минус 15 градусов. Сейчас по делу идет проверка, возбуждено уголовное дело. «По данным следствия, девочка проживала в небольшом селе. В многодетной семье воспитывались пятеро несовершеннолетних. Отец работает вахтовым методом, он отсутствовал дома в ту ночь. У найденной девочки наблюдались признаки переохлаждения. Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли ее навстречу карете «Скорой помощи». На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался.     В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия; назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы и исследования», — поделились в Следственном комитете РФ по Бурятии.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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