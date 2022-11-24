. ЧП: Мужчина расстрелял людей из-за развода

Мужчина не смог пережить развода и раздела имущества. Страшная трагедия развернулась на юге России. Житель Крымска Владимир Жиров в попытке застрелить бывшую жену убил четырех человек. Владимир Жиров с винтовкой в руках преследовал бывшую жену Галину. Женщина успела забежать в торговый центр и попросила о помощи. За жертву заступился мужчина, однако преступник его застрелил. По сообщениям СМИ, число погибших возросло до трех человек. В Сеть попали жуткие кадры того, как Жиров делает несколько выстрелов в сторону прохожих и добивает лежащего на земле. Среди попавших под обстрел есть выживший. 61-летний Владимир Волош сейчас находится в реанимации с ранением поясницы. Его состояние крайне тяжелое. Сам преступник найден мертвым у дома сына. Говорят, мужчина открыл огонь из-за проигрыша в суде Галине. Экс-супруги и их сын Юрий делили недвижимость. В ходе заседания квартира досталась Жировой и наследнику. Известно, что Владимир начал судебные разбирательства еще три года назад. Он подал иск на сына, который приобрел квартиру за почти 2 миллиона рублей. Как пишут журналисты, при этом у Юрия диагностировано психическое заболевание. Недуг все же не помешал ему совершить сделку купли-продажи. Проиграв дело, Жиров начал юридический спор с бывшей женой. Сегодня утром суд встал на сторону Галины.