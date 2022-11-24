. ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
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ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены

ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
В Москве обнаружили мужчину на могиле жены. Трагедия произошла на Бусиновском кладбище. Тело мужчины обнаружил охранник. СМИ сообщают, что тело 60-летнего предпринимателя нашли накануне вечером 23 ноября. Охранник заметил его во время планового вечернего обхода и, пока ехала скорая, пытался оказать ему первую помощь. Но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. Позже выяснилось, тело мужчины обнаружили рядом с могилой супруги, которая скончалась два года назад — ее жизнь унес коронавирус. Родные умершего предпринимателя приехали через пару часов. У него остались двое сыновей и дочь. Наследники рассказали, что их папа каждый день приходил на могилу любимой супруги с цветами и оплакивал ее уход. Они также подтвердили, что у него было больное сердце — возможно, именно это стало причиной скоропостижного ухода из жизни, сообщает «MK.RU».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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