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Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил политик

Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил политик
Актриса Чулпан Хаматова недавно получила награду в Латвии. В соцсетях обсуждают новую творческую награду Чулпан Хаматовой, которая стала актрисой года в Латвии. Звезда даже произнесла речь на латышском языке, чем навлекла на себя гнев российской публики. Чулпан Хаматова еще весной выразила свою гражданскую позицию и отправилась в Латвию, где у нее имеется недвижимость. Вместе с детьми актриса начала строить новую жизнь. В Латвии она играет в Новом Рижском театре. Правда, пока спектакли с ее участием идут не так часто. Это связано с тем, что Чулпан до сих пор не выучила латышского языка. Впрочем, это не мешает актрисе получать почетные награды. Так, в Латвии ее объявили актрисой года. Ситуацию прокомментировала депутат Елена Драпеко, которая напомнила: Чулпан публично высмеяла звание народной артистки Российской Федерации. А теперь получает награду страны, которую на карте с трудом можно разглядеть.
«Масштаб настолько несопоставимый, что даже говорить об этом странно. Хотя в случае с этой наградой видна политическая целесообразность. Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» — предательство Родины. Вот и отметили», сказала Елена Драпеко. Действительно, в одном из своих первых интервью Чулпан Хаматова неожиданно резко высказалась о народных артистах России, а также отметила: ей это звание навязали и она готова отдать его в любой момент. Отметим, что Хаматова прославилась в России не только как актриса, но и как одна из основателей благотворительного фонда «Подари жизнь». Актриса много сделала для того, чтобы обеспеченные коллеги, а также бизнесмены делали крупные пожертвования на лечение детей. Кроме того, Чулпан и ее коллеги смогли построить большой центр в Москве, занимающийся лечением тяжелобольных юных пациентов. Нашлись, правда, и те, кто с позитивом отреагировал на успех Чулпан. Среди них — актриса Лия Ахеджакова. «Прелесть какая! Я просто счастлива, что есть такие зрители. Видно, они ее выбрали. Это какое-то соединение самого лучшего для актрисы: человеческого таланта и невероятного дарования. Она яркая актриса, у неё всё на ладони. Можно посмотреть, какая она актриса и какой она человек», сказала Лия Ахеджакова «Абзац-медиа».
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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