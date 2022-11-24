. День 24 ноября в истории

День моржа.

Он был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим с целью привлечь внимание к сохранению этих уникальных арктических животных.

Моржи — одни из крупнейших представителей ластоногих. По размерам они уступают лишь морским слонам, которые достигают 5-6 метров в длину. Моржи вырастают до 3,5 метров.

В России обитает три подвида этих морских млекопитающих: атлантический, тихоокеанский и лаптевский. Лаптевский и атлантический подвиды занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Ареал обитания атлантического моржа — северная и юго-восточная часть Баренцева моря, район Новой Земли, северная часть Белого моря и Карское море. Тихоокеанский морж в летнее время обитает в Чукотском, Беринговом и в восточной части Восточно-Сибирского морей, а на зиму мигрируют в центральную и юго-восточную часть Берингова моря. Лаптевские моржи, образуя самую малочисленную и малоизученную популяцию, населяют море Лаптевых.

Основную угрозу для моржа сегодня представляет изменение климата, загрязнение местообитаний и браконьерство.

До середины XX века в России велся промышленный промысел моржей. Их истребляли ради жира и клыков. Сегодня в нашей стране охота на них запрещена, исключение составляют лишь жители Чукотского автономного округа, которым разрешена добыча около тысячи моржей в год.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция.

В операции, которая началась 14 сентября 1944 года, участвовали войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота, а также часть сил 3-го Белорусского фронта. Всего: 900 тысяч человек, около 17,5 тысяч орудий и минометов, свыше 3 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, более 2,6 тысяч боевых самолетов. Группировка противника включала в себя оперативную группу «Нарва», 18-ю и 16-ю полевые, 3-ю танковую армии — всего 730 тысяч человек, 7 тысяч орудий и минометов, свыше 1,2 тысяч танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолетов.

В результате Прибалтийской стратегической наступательной операции от немецких войск были освобождены территории Эстонии, Латвии и Литвы. Были разгромлены 26 дивизий группы армий «Север», еще 3 — уничтожены полностью. Немецкие войска потеряли свыше 200 тысяч человек, из них 33,5 тысяч пленными. Потери советских войск составили порядка 61 тысячи солдат.

В ходе Прибалтийской операции 112 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, трое — второй медали «Золотая Звезда», свыше 332 тысяч награждены орденами и медалями, 131 часть и соединение получили почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других, 481 — государственные награды.

95 лет назад (1927) был открыт Московский государственный академический театр оперетты.

Его основателем был актёр и режиссер Григорий Ярон. Театр открылся опереттой Михаила Багриновского «Игра с джокером» в постановке режиссеров Рубена Симонова и Григория Ярона.

Первоначально он располагался в здании зимнего театра «Аквариум» на Большой Садовой улице, а в 1961 году переехал в историческое здание второй половины XIX века на Большой Дмитровке, дом 6/2.

За годы своего существования Театр оперетты поставил свыше 250 премьер, которые неизменно вызывают огромный интерес, как у зрителей, так и у критиков.

117 лет назад (1905) началось Севастопольское восстание — крупнейшее в истории русского флота вооруженное выступление матросов и солдат во время революции 1905 года.

Мятеж был организован социал-демократическим организациями Крыма. К нему присоединились матросы флотской дивизии, часть солдат 49-го Брестского пехотного полка и рабочие адмиралтейства, а позднее — матросы крейсера «Очаков» и броненосца «Святой Пантелеймон» (быв. «Потёмкин»). Возглавил восстание капитан 2 ранга Пётр Шмидт. Под контролем митингующих оказалось 12 боевых кораблей.

28 ноября к Севастополю подошли царские войска, кроме того, к подавлению восстания были привлечены орудия крепостной артиллерии города и 22 корабля. Вечером того же дня, когда восставшие отвергли ультиматум о капитуляции, по их кораблям и казармам был открыт огонь. Мятеж был подавлен на следующий день.

Были арестованы более 2 тысяч человек. Пётр Шмидт и другие руководители восстания были приговорены к смертной казни, еще 14 человек — к бессрочной каторге, 103 человека — к каторжным работам, 151 человек направлен в дисциплинарные части, более 1000 человек наказаны без суда.

161 год назад (1861) в Российской империи был учреждён Совет министров.

Он являлся совещательным органом по общегосударственным делам. В его состав входили министры и приравненные к ним главноуправляющие ведомств, председатель Государственного совета и председатель Комитета министров. Возглавлял Совет министр сам император.

Заседания Совета проходили крайне редко, а в 1882 году прекратились вовсе.

Его деятельность была возобновлена 1 ноября 1905 года. В этот день император Николай II подписал указ «О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений». В 1917 году функции Совета министров как высшего органа государственного управления перешли к Временному правительству.

305 лет назад (1717) Петр I издал указ о запрещении появления на улицах нищих.

Бродяжничество и нищенство всегда были болезненной проблемой в России. Еще в 1682 году царь Фёдор Алексеевич издал указ, которым предписывалось «разобрать» московских нищих: больных разместить в «шпитальнях или богодельнях», а здоровых устроить на работу, «чтобы впредь по улицам бродящих и лежащих нищих не было».

В 1691 году Пётр I приказал высылать из столицы нищих, уделяя особенное внимание тем, кто претворялся калеками. А тех нищих, кто «впредь объявятся…в том же нищенском образе и притворном лукавстве …учинить жестокое наказание, бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибирские города».

Спустя 14 лет появился новый указ, согласно которому нищих предписывалось приводить и «чинить их наказанье, и всякого чина людям заказывать, чтоб тем бродящим милостыни никто не давал, а кто хочет милостыню подавать, пусть подает в богадельни. А кто не послушается и будет подавать милостыню бродящим нищим, таких хватать, приводить в Монастырский приказ и брать с них пеню по указу».

В ноябре 1717 года указом императора нищим и вовсе было запрещено появляться на улицах.

48 лет назад (1974) был найден австралопитек Люси.

Скелет представительницы австралопитека афарского, жившей более 3 миллионов лет назад, был обнаружен в долине эфиопской реки Аваш французско-американской экспедицией во главе с Дональдом Джохансоном.

Люси — первый известный науке представитель своего вида. Её рост — 105 сантиметров, вес — 27 килограмм. У нее был маленький мозг (порядка 400 куб. сантиметров), таз с костями нижних конечностей похожи по функциональности с человеческими, что свидетельствовало о том, что представители данного вида были прямоходящими.

101 год назад (1921) в Париже была основана Международная федерация конного спорта.

Федерация была создана национальными организациями конного спорта Бельгии, Дании, Франции, Италии, Японии, Норвегии, Швеции и США.

На сегодняшний день членами Международной федерации конного спорта являются более 130 национальных конных федерации.

148 лет назад (1874) был выдан патент на колючую проволоку.

Её изобрел фермер из штата Иллинойс (США) Джозеф Глидден. Ограждение из колючей проволоки надежно защищало посевы и скот фермеров от диких животных.

163 года назад (1859) в продаже появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

Свою теорию происхождения видов посредством естественного отбора ученый сформулировал еще в 1838 году, но долгое время Дарвин не решался её опубликовать.

«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (так полностью называется книга) вышла огромным по тем временам тиражом в 1250 экземпляров и была раскуплена за день.

С этого момента вокруг теории Дарвина кипят нешуточные споры. Вот уже более 160 лет идёт борьба мнений: за дарвинизм с одной стороны и против — с другой.

260 лет назад (1762) было сделано первое описание сэндвича

Английский историк Гиббон записал в дневнике: «Двадцать или тридцать первых людей королевства сидят за столами — у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые сэндвичи».

Согласно легенде, сэндвич придумал Джон Монтгю, граф Сэндвичский. Он был очень азартным человеком. Однажды, чтобы не отвлекаться от карточной игры, он распорядился обжарить тонкий кусок мяса, отрезать ломтик сыра и поместить всё это между двумя кусочками хлеба. Граф смог подкрепиться, не только не отрываясь от игры, но и не пачкая рук. Его друзья быстро оценили такую закуску, и стали тоже заказывать хлеб «по-сэндвичски».

380 лет назад (1642) голландский морепла­ватель Абел Тасман открыл у берегов Австралии крупный остров, впоследствии названный Тасманией.

Первоначально остров получил название Вандименова Земля, в честь генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии Антони ван Димена, который организовал эту экспедицию по поиску новых земель. Но в 1856 году остров был переименован в Тасманию, в честь Абела Тасмана.