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Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России

Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о РоссииЕвродепутат Мариани: резолюция о России как «спонсоре терроризма» подталкивает к войне

Резолюция Европарламента о признании России «страной-спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Москвой. Такое мнение в своем Twitter высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую не решались применять ни к «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле», — сказал политик.

Мариани отметил, что война останется единственным выходом после того, как все санкции против Москвы окажутся исчерпаны. «Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания [президента Украины] Зеленского выше интересов французского народа, — добавил он. — Противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира».

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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