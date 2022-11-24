. Дизайнер пожалел Вячеслава Зайцева

Родственники модельера Вячеслава Зайцева таскают его по светским мероприятиям. После того как Вячеслав Зайцев немного подлечился, его вновь начали водить по различным светским мероприятиям и модным показам. В соцсетях задаются вопросом: «Зачем его так мучают?» 84-летний Вячеслав Зайцев уже много лет страдает от болезни Паркинсона. Мэтру периодически требуется госпитализация, прохождение обследований, поддерживающая терапия. Кроме того, рядом с ним всегда находятся помощники, а дома он оборудовал специальный лифт, чтобы не подниматься по лестнице. Но больше всего поклонников таланта Вячеслава Зайцева удивляет то, что модельера постоянно водят на модные показы. «Он же как кукла», — пишут в соцсетях. Эту ситуацию прокомментировал модный дизайнер Игорь Гуляев, он много работал с Вячеславом Михайловичем.«Как человека мне его жалко. Но я понимаю, что если он будет просто сидеть дома, то зачахнет! Выходы в свет ему необходимы как воздух. Он, слава Богу, находится в здравом уме! Конечно, его окружение должно тщательно подбирать мероприятия, на которые Вячеслав Зайцев выходит», высказался Игорь Гуляев. Игорь Гуляев отдает дань уважения гению Зайцева, но при этом сомневается, что тот может работать самостоятельно Несколько месяцев назад в ток-шоу показали, что Вячеслав Зайцев полон сил, планов и идей. Модельер хочет вернуть все помещения своего знаменитого Дома моды в центре Москвы, часть из которых незаконно продали. Кроме того, он замахнулся на создание новой коллекции — рядом с мэтром профессионалы, готовые помочь ему в этой работе. Правда, Гуляев скептически относится к этой затее и считает, что в одиночку Зайцев не справится. «С ним уже должна работать команда. В таком возрасте очень сложно существовать в модном бизнесе. Вячеслав Михайлович может направить, в силу своего опыта что-то подсказать. Здоровье, конечно, серьезно влияет на все. Мне бы хотелось, чтобы он как можно дольше жил на этом свете и радовал нас. Зайцев заслужил красивую, достойную старость» цитирует «MK.RU».