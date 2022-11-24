. Европа согласовала новый механизм закупок газа

Вадим Карасев

Министры энергетики ЕС предварительно согласовали механизм совместных закупок газа

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) на внеочередном заседании 24 ноября предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. Об этом сообщают источники РИА Новости.

«Они согласовали содержание двух постановлений — по разрешениям и солидарности», — заявил собеседник агентства. Механизм предполагает, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию. Меру планируют официально принять на заседании 13 декабря. Тогда же члены блока хотят одобрить ограничение цен на газ на хабе TTF, которые сейчас служат ориентиром для рынка.

Механизм коррекции газового рынка будет запускаться при выполнении двух условий, заявила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение десяти торговых дней», — уточнила она, подчеркнув, что механизм будет запускаться автоматически.

В настоящее время члены блока не добились решения относительно потолка цен, однако вернутся к этому вопросу в декабре, рассказал ранее глава МИД Венгрии Сийярто. Он объяснил это тем, что страны не предусмотрели все последствия данной меры.

О том, что переговоры зашли в тупик, ранее сообщило Bloomberg. Польша и страны Балтии считают цену в 65 долларов за баррель «слишком щедрой» по отношению к Москве, а ряд стран с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже верхней границы в 70 долларов.