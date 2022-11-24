. Фил Спенсер и Game Pass поздравили игроков с Днем Благодарения

Вадим Карасев





Сегодня, 24 ноября, в Америке празднуют День Благодарения. Наверняка, каждый видел в фильмах или сериалах сцены, как проходят подобные празднования, где люди выражают друг другу благодарность за текущее состояние своих дел. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter сегодня тоже отправил сообщение, связанное с праздником.

Фил Спенсер в своих социальных сетях поблагодарил игроков, и не только, за все то, что имеет сейчас, и за возможность руководить Xbox, которая ему выпала:

Вспоминая себя, когда я в детстве играл в Pong. И думая о работе, которую я имею сегодня. Понимаю, что все это стало возможным благодаря удивительному сообществу, командам, семье, отрасли и друзьям, частью которых мне повезло быть. Сидя со своей семьей в День Благодарения, размышляя, я просто хотел сказать Спасибо за все.

Стоит сказать, что официальные соцсети Xbox тоже не оставили праздник без внимания. В официальном аккаунте Game Pass появилось фото, которое можно видеть ниже, с подписью «хорошо вам поесть сегодня».



