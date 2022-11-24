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Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины

Финляндия собралась восстанавливать энергетику УкраиныМинистр экономики Финляндии Линтиля призвал нацкомпании восстановить энергетику Украины

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля призвал финские компании к срочной поставке энергетического оборудования для восстановления энергетики Украины, сообщается на сайте правительства Финляндии со ссылкой на пресс-службу министерства экономики страны.

«Министр Линтиля обсудил с представителями энергетической и технологической промышленности и чиновниками министерства возможности оказания помощи. Цель — совместный поиск путей оказания быстрой конкретной помощи Украине на скоординированной основе», — говорится в сообщении службы.

В сообщении уточняется, что около 50 процентов энергетической инфраструктуры Украины было уничтожено российскими ракетами и беспилотниками с октября по ноябрь, поэтому «потребность в помощи является неотложной». По данным министерства, украинская сторона запросила разнообразное оборудование, включая генераторы, трансформаторы и батареи.

Ранее в результате ракетных обстрелов 23 ноября почти во всех областях Украины полностью пропало электричество. Полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

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По материалам: lenta.ru

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