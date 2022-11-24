. Гороскоп от Анжелы Перл на 24 ноября 2022 года: избегайте перегрузок в течение дня

Анжела Перл рассказала, что 24 ноября на легкие успехи не стоит и надеяться. В этот день мало кому удастся избежать трудностей и проблем. Именно поэтому рекомендуется не перегружать себя работой. Если ощутите усталость, сделайте перерыв и отдохните, чтобы не начались проблемы со здоровьем.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этот день больше всего подходит для активного общения и новых знакомств. Овны легко найдут язык с любым человеком и смогут понять, чего окружающие хотят от общения. А кое-кто и вовсе может влюбиться в представителей этого знака зодиака. В делах может возникнуть путаница, из-за чего не всем планам суждено сбыться. Но никакие трудности не заставят опустить руки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не со всеми окружающими Тельцы смогут найти общий язык в этот день. Даже самые легкие на общение люди проявят неприятные стороны характера. А некоторые и вовсе будут недовольны Тельцами, их поведением. При этом претензии будут лишь расти в течение дня все больше и больше. Для того чтобы добиться успеха в делах, лучше действовать самостоятельно. Некоторые планы лучше скорректировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для того чтобы день был удачным и прошел благоприятно, всю положительную энергию следует направить в правильное русло. Не стоит ссориться с окружающими и выливать на них отрицательные эмоции. Ни к чему хорошему это не приведет. Полезно вспомнить о старых планах и попытаться воплотить их в жизнь. А с деньгами рекомендуется быть осторожнее. Есть риск финансовых потерь. С покупками торопиться не стоит. Перед инвестициями необходимо посоветоваться с компетентными и опытными людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

День окажется достаточно приятным в плане общения. Раки без особого труда найдут общий язык со всеми и вызовут симпатию. Для того чтобы не допустить некоторые ошибки, важно следить за окружающими и делать правильные выводы. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что события этого дня могут кардинально изменить жизнь Раков. Рекомендуется взяться за новые проекты и не бояться этого. Раки могут даже обнаружить у себя множество талантов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы стараются заботиться о благополучии всех, кто их окружает, и это вызывает лишь симпатию. Однако некоторые люди могут воспользоваться их добротой. В таком случае не стоит бояться и стесняться давать им отпор и ставить на место. Иначе ничего хорошего не выйдет из этого. В этот день разрешается решать финансовые вопросы. И Львы вряд ли допустят в этой области ошибки. Также вероятны интересные новые предложения в деловой сфере.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На легкие победы и быстрые достижения в работе и делах в этот день рассчитывать, увы, не стоит. А вот терпением запастись вовсе не помешает. На пути могут возникать различные преграды и трудности. Это может заставить даже изменить кое-какие планы. Полезным будет общение с родными и близкими людьми. Они помогут сохранить равновесие и поднимут настроение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День окажется весьма интересным, хоть и не слишком плодотворным. Никаких кардинальных перемен не предвидится. Но при этом могут быть удачные совпадения. И этим рекомендуется воспользоваться. Если побеседовать с теми, кто разделяет интересы, то настроение поднимется. Некоторые Весы и вовсе получат полезные советы, которые в жизни пригодятся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день не стоит волноваться и переживать. И это поможет оставаться в хорошем расположении духа. Можно будет решить многие вопросы по работе, защитить себя от конкурентов, их нападок и оставить их далеко позади. Но на достигнутом останавливаться не стоит. Важно двигаться и дальше вперед. Тогда никакая критика уже не остановит и не испортит настроение. Скорпионам разрешается ставить перед собой самые высокие цели. Они на многое способны на самом деле.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этот день могут возникать всевозможные трудности, причем избежать их вряд ли удастся. Из-за мелких неприятностей придётся даже отказаться от некоторых планов. Появятся новые интересные идеи в то же время. Они понравятся многим окружающим. Однако если торопиться и бежать впереди паровоза, то можно наделать немало ошибок. Но Стрельцы при этом смогут вовремя их заметить и исправить. Также вероятны неожиданные встречи и новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день могут происходить напряженные события, которые заставят поволноваться. На некоторые из них Козероги будут крайне остро реагировать и даже могут потерять душевное равновесие. Рекомендуется во избежание подобных ситуаций заняться самыми важными делами. А позже ситуация изменится к лучшему. Рекомендуется обращать внимание на мелочи. Они могут стать приятными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день крайне рекомендуется сохранять спокойствие. Это будет не так легко, ведь придется общаться даже с неприятными людьми. А окружающие будут часто недовольны Водолеями, начнут делать замечания и критиковать. Но близкие и родные поддержат в трудную минуту и успокоят. Чувство юмора поможет сгладить все острые углы и не вступить в конфликт с окружающими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало дня обещает быть весьма плодотворным и в то же время спокойным. Рыбы точно знают, чем лучше заняться для того, чтобы достигнуть своих целей. Интуиции в этот день стоит доверять. Она подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации. А вот вторая половина дня окажется не столь удачной. Если принимать поспешные решения, то они будут неправильными и приведут к ошибкам.