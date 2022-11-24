. Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Вадим Карасев

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от российских законодателей отозвать законопроект, согласно которому в стране усилится ответственность за пропаганду ЛГБТ.

"Предлагаемое расширение российского запрета на информацию, касающуюся вопросов ЛГБТКИ+, стало бы еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам представителей ЛГБТКИ+ в России. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство всех людей".

Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой 23 ноября. В нем говорится о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Предполагается расширить действующий закон "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" среди детей и запретить распространение информации о ЛГБТ в социальных сетях, новостных агрегаторах, рекламе, литературе и фильмах. Документ запрещает распространение информации, способной "вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".

Российские издатели просили уточнить закон об упоминании ЛГБТ в литературе, поскольку, по их подсчетам, практически половина книжного рынка может оказаться под угрозой. В свою очередь, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн попытался объяснить, как в стране начнут выявлять пропаганду, на примере писателя Оскара Уайльда.

"Если о нем будет сказано, что он стал таким выдающимся писателем только благодаря своей ориентации, то это будет пропаганда. А если просто будет упоминание этого факта его биографии, то это пропагандой считаться не будет", - сказал парламентарий.

Он пообещал, что "Лолиты" Владимира Набокова запрет не коснется, поскольку, по мнению главы комитета ГД, "никто из читателей не захочет оказаться на месте главного героя".

В конце августа Хинштейн направил законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии на официальный отзыв в правительство России. В документе говорилось о повышении штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений со 100 тысяч рублей до 400 тысяч для физических лиц, а также с 1 млн рублей до 5 млн для организаций.