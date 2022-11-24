. Художница из Москвы пишет чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве
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Художница из Москвы пишет чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве

Художница из Москвы пишет чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве

Детство — это чудесная и беззаботная пора в жизни почти каждого человека. Но, к сожалению, рано или поздно нам всем приходится расставаться с нашими любимыми игрушками и забавами во дворе. Однако тёплые воспоминания об этом прекрасном времени никогда не сотрутся из нашей памяти.

Московская художница Настасья Чудакова создаёт иллюстрации, взглянув на которые сложно не прослезиться. Ведь её картины на холстах напоминают нам до боли знакомые фрагменты из детства. И от них так и веет теплом, любовью и щепоточкой ностальгией.

«Мамин помощник»

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Если в детстве не хватало мелочи на жвачку, её всегда можно было найти под ковром 😅

«От простуды с любовью»

tasya_kindart

Для кого-то многофункциональная картошка в детстве была сущим наказанием, а для других — настоящим спасением в борьбе с простудой.

«Завтрак»

tasya_kindart

«Посиделки»

tasya_kindart

Эта малышка точно может чувствовать себя как за каменной стеной!

«Где домашка?»

tasya_kindart

«Мою тетрадку съела собака» — подготовленная отговорка для учителя, которая иногда оказывалась чистой правдой.

«Чистый четверг» на новый лад

tasya_kindart

Покатушки на санках

tasya_kindart

«Пора»

tasya_kindart

Ох уж это незабываемое чувство предвкушения перед Новым годом — увидеть поскорее, какая же в этот раз будет ёлка. Пушистая или не очень? Высокая или низкая? А пахнуть елью она будет так же, как и предыдущая?

«Новый кумир»

tasya_kindart

«Последний герой!»

tasya_kindart

Главное в этом деле — не мешкать, раз и всё!

«Первая помощь»

tasya_kindart

И рана — не помеха, когда у тебя есть это чудо-растение!

«Полкаша ждёт»

tasya_kindart

«Разбойники»

tasya_kindart

«Страна Чудес»

tasya_kindart

Зачем чистые листы бумаги, когда всегда были замечательные, но слегка скучноватые обои на стенах?

«Большой Снежный над нами»

tasya_kindart

Утро

tasya_kindart

«Домашнее задание»

tasya_kindart

А у вас есть какие-то воспоминания из детства, которые особенно греют вам душу?

Здесь вы можете посмотреть на работы ещё одного художника, который наглядно показал, что каждый из нас — это тоже спортсмен, чьи Олимпийские игры проходят каждый день. Прыжки в высоту находятся в фаворитах!

# Интересное
По материалам: twizz

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