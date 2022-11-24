. Иноагентам запретили служить в МВД и проводить митинги
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Иноагентам запретили служить в МВД и проводить митинги

Иноагентам запретили служить в МВД и проводить митингиГосдума приняла закон, запрещающий иноагентам служить в МВД и проводить митинги

Государственная Дума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. В частности, документом предусмотрен запрет для иноагентов служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, иноагенты, в том числе, не смогут поводить митинги и демонстрации у ряда мест, включая органы госвласти, аэропорты, вокзалы, порты, а также у медицинских и образовательных организаций. Кроме того, регионы смогут сами определять в силу своей специфики дополнительные запрещенные для акций места.

Также закон устанавливает запрет для иноагентов на образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производство просветительской продукции для детей и подростков.

Документ также предусматривает для иноагентов запрет на гражданскую и военную службу, сделки с политическими партиями. Кроме того, вклады иноагентов в российских банках больше не будут страховаться.

С 1 декабря начнет действовать закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в июле.

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По материалам: lenta.ru

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