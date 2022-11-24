. Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»

Вадим Карасев

Ивлеева призналась, что во время съемок «ЧБД» у нее было желание расплакаться и убежать

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала, что во время съемок комедийного шоу «Что было дальше?» («ЧБД») у нее было желание расплакаться и убежать. Ведущая призналась, что чувствовала себя некомфортно в студии «ЧБД», в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Я была на грани того, чтобы разреветься. Правда. Я прямо сдерживалась, чтобы не расплакаться. Здесь Настюшка Опасность такая харизматичная, классная девчонка, которая за словом в карман не полезет, проиграла. В игру вступила девушка, которая расстроилась и обиделась. Я просто в конце хотела заплакать и убежать. Я еле сдержала слезы», — прокомментировала она.

По словам ведущей, зрители в зале «ЧБД» громко смеются над шутками комиков, даже если они несмешные, но молчат, когда таким же образом пытается шутить гость.

Блогерша также прокомментировала шутки комиков про ее клитор. «Это жестко. Я сейчас смотрю, и мне неловко за себя и за них. Я понимаю, почему это нравится людям. Потому что так или иначе артисты в неловкой ситуации, можно над ними поржать и так далее. Но я смотрю, это все как-то неловко, это просто ужасно. Не смешно ни в каких направлениях», — высказалась она.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?» Он назвал юмор проекта неинтересным, а также признался, что больше не согласился бы стать гостем шоу.