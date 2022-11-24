. Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником

Актриса Юлия Пересильд появилась вместе с новым возлюбленным Михаилом Тройником на светском мероприятии. Артисты вместе снялись в фильме «Вызов». Юлия Пересильд, которая очень долго скрывала подробности личной жизни от посторонних, вечером 23 ноября появилась на премии ОК! «Больше, чем звезды». Но не одна, а вместе со своим коллегой по фильму «Вызов» Михаилом Тройником. То, что отношения между ними давно вышли за рамки дружеских, было понятно с первого взгляда. Перед камерами актеры старались вести себя сдержанно, но все равно крепко держались за руки и обнимались. Когда фотографы попросили Юлию остаться в кадре одной, Михаил галантно подождал ее в сторонке, а потом увел в зал, что-то тихо нашептывая на ухо.О том, как начинался их роман, актеры пока не говорят, но еще в августе в одном из интервью Михаил восторженно отзывался о работе с Пересильд. «Невероятно. В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда», — говорил он журналу Hello! А ведь еще совсем недавно Юлия Пересильд выходила в свет с Алексеем Учителем, и ее поклонники в тот момент задавались вопросом: нет ли здесь намека на возрождение чувств? Оказалось, сердце актрисы тогда уже было занято, вот только рассказывать об этом она не спешила, дожидаясь особенного случая.Юлия Пересильд и Алексей Учитель тоже долгое время скрывали свои отношения. Режиссер заверял, что актриса — его муза, но никаких чувств между ними нет. Инициатором того, чтобы рассекретить роман, стала сама Пересильд — она сделала это в 2017 году. «Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?» — делилась Юлия.