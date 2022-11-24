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Как нужно вести себя в гололед ?

Как нужно вести себя в гололед ?
Эксперт рассказал о мерах безопасности. Центральная Россия покрылась льдом. Практически во всех областях округа прошли или продолжаются осадки, которые, падая на землю, сразу замерзают. Как передвигаться по дорогам, которые превратились в каток, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко. По словам эксперта, для такой погоды лучше всего иметь специальную обувь. Не скользить по льду позволяют устойчивая, прорезиненная подошва, а также шипованные накладки или специальные нескользящие вставки. Чтобы избежать травм, следует передвигаться, слегка согнув колени. Это увеличивает амортизацию. Очень важно смотреть под ноги, не спешить и не отвлекаться на телефон. «Главное при такой погоде не спешить никуда и быть предельно аккуратным, так как спешка однозначно приведет к травме». Если вы понимаете, что теряете равновесие, продолжил Скипенко, постарайтесь сместить центр тяжести таким образом, чтобы упасть не вперед или назад, а на бок. По возможности, следует сгруппироваться и согнуть руку, — если подставить прямую конечность, то кость может не выдержать. «Если падение уже произошло, лучше сразу оценить, способны ли вы двигать руками и ногами, и если подвижность ограничена, вы чувствуете сильную боль, то лучше сразу вызывать бригаду скорой помощи», — посоветовал врач. Скипенко отметил, что при падениях на льду чаще всего случаются переломы лодыжек, лучевых костей рук, также может пострадать коленный сустав, — часто происходят разрывы менисков и связок. Не редки черепно-мозговые травмы при ударе головой. Травматолог призвал людей, которые плохо передвигаются после травмы или операции, использовать на улице дополнительную опору, например, костыли или упор со специальными приспособлениями, которые не скользят. Во вторник, 22 ноября, ледяные дожди накрыли Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и многие другие области. В столице осадки продолжаются в среду, 23 ноября. Эксперты уже заявили, что городе выпало 8 мм осадков, что является рекордом с 1965 года.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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