. Как поменяли название привычные бренды после ухода компаний из России

Вадим Карасев

В конце февраля-начале марта текущего года многие крупные зарубежные компании сообщили о приостановке или сворачивании работы на российском рынке. Некоторые фирмы ушли безвозвратно, другие передали активы местным бизнесменам, третьи – провели ребрендинг внутри РФ. Ruposters собрал подборку брендов, сменивших названия в условиях санкций.

Самый известный пример ребрендинга последних месяцев – преображение "Макдоналдса". В начале марта популярная сеть фастфуд-заведений приостановила работу в России, а 16 мая российское отделение компании приобрёл бизнесмен Александр Говор. В День России, 12 июня, в помещениях самого первого "Макдоналдса" в Москве возле станции метро Пушкинская открылся первый ресторан под названием "Вкусно – и точка". Кафе сохранило практически весь привычный ассортимент блюд "Макдоналдса", лишь убрав из их названий приставку фирменную "мак".

В середине октября стало известно, что американская компания Yum! Brands, владеющая подавляющим большинством ресторанов KFC в России, продаст бизнес российской ООО "Смарт сервис ЛТД". Все кафе, в том числе работающие по франшизе, получат название Rostic's ("Ростикс"), которое заведения сети носили до прихода компании из Кентукки в 2000-е годы.

KFC снова будет называться "Ростиксом"

C американским фастфудом неразрывно связана газировка Coca-Cola. 8 марта компания объявила о приостановке работы в России. В первых числах августа стало известно, что Coca-Cola HBC вернется на отечественный рынок, но культовые напитки будут продаваться под маркой "Добрый". В конце лета в Сети появились первые фотографии "новой колы".

Популярная сеть кофеен Starbucks также покинула Россию: бизнес выкупили ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания "Синдика". В августе 2022-го российское подразделение компании стало называться Stars Coffee, а на характерном зеленоватом логотипе вместо русалки начали изображать девушку в кокошнике.

Starbucks переименовали в Stars Coffee

На заводе ушедшей из России Renault в конце ноября возобновили производство легендарных автомобилей "Москвич". Столичные власти вместе с Минпромторгом и КамАЗом ведут работу над максимальной локализацией производства компонентов в стране. Мэрия сохранила трудовой коллектив как самого завода, так и смежных организаций.

В Интернете появились фотографии нового автомобиля "Москвич"

Прочие крупные компании, сменившие название в 2022-ом году:

Pizza Hut – "Пицца Н".Sephora – Ile de Beauté ("Иль-де-Ботэ").L'Occitane – "Л'Окситан".Levi's – JNS.Helly Hansen – "Хансен"Reserved – RE.Cropp – CR.Sinsay – "СИН".House – "ХС".Valio – Viola.Paulig – Poetti.Shell - Teboil.Ernst & Young – Б1.Deloitte – "Деловые решения и технологии".Журнал Cosmopolitan – VOICE.Esquire – "Правила жизни".

Летом интернет-маркетплейс Wildberries сменил название на "Ягодки": нововведение оказалось временным. Пользователи неоднозначно восприняли ребрендинг, который в конечном итоге оказался лишь маркетинговой кампанией.