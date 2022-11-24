Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Близнецам понравиться достаточно сложно, но если вам удастся это сделать, они точно не обойдут вас стороной. Произвести на них впечатление помогут простые, но действенные советы астрологов.
Близнецы относятся к самым ярким Знакам Зодиака. Вам совершенно точно придется соответствовать им, а также проявлять инициативу, поскольку если вы не станете этого делать, обязательно найдется кто-нибудь другой. У Близнецов редко бывает недостаток в общении с противоположным полом, так что не ждите у моря погоды.
Старайтесь побольше общаться
Общение и Близнецы — это, можно сказать, синонимы. Эти люди живут общением и не могут находиться долго рядом с теми, кто вечно молчит. Им не по душе угрюмые личности, так что оставайтесь общительными и добродушными. Так у вас будет больше шансов понравиться Близнецам. Поддерживайте их любимые темы для разговора и научитесь слушать.
Воспринимайте нормально их юмор
Близнецы обладают достаточно хорошим чувством юмора, но порой оно может быть неортодоксальным. Смейтесь над их шутками, чтобы понравиться им, а также отвечайте своими шутками. Близнецы любят, когда человек не унывает и постоянно шутит, с оптимизмом относится к проблемам и не забывает про такую важную вещь как самоирония. Относитесь ко всему проще, тогда Близнецы влюбятся в вас.
Ни в коем случае не ограничивайте их
Близнецы не терпят, когда им говорят что и как нужно делать. Они ненавидят ревность и собственничество. При малейшем намеке на подобное поведение они очень быстро прекращают любое общение, причем без каких-либо «но» или «если». Никаких испытательных сроков ревнивцам и собственникам они не дают. Для них это табу и точка. Помните об этом и старайтесь никогда не провоцировать Близнецов своим вызывающим поведением. Они ценят свободу и никогда не променяют ее ни на что и ни на кого.
Неординарный стиль
Если очень хочется произвести впечатление на Близнецов, вам придется выглядеть максимально ухоженно. Они обращают внимание на внешность, причем придают ей довольно важное значение. Совсем не обязательно добавлять в свой гардероб супер модные и дорогие вещи. Достаточно просто выглядеть необычно. Это поможет вам понравиться представителям данного Знака и запомниться.
Не топчитесь на месте
Старайтесь развивать отношения с Близнецами, переводя их на новый уровень, потому что поклонников и поклонниц у людей данного Воздушного Знака очень много. Если вы будете оставаться на этом уровне, удержать данного человека рядом вряд ли получится. Приглашайте Близнецов на свидание, признавайтесь в любви. Они оценят ваш порыв, но только если вы не будете слишком навязчивыми.