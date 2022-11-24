. Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила
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Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила

Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила

Есть несколько проверенных и действенных способов, которые помогут устоять на ногах в гололед. Даже если обувь сильно скользит, они помогут решить эту проблему быстро и качественно.

Что сделать, чтобы обувь не скользила

Ледоступы

Ледоступы являются самым распространенным способом, который поможет устоять на ногах на льду. Приобрести их можно в бытовых магазинах. Главная их особенность заключается в том, что они легко надеваются на любую обувь и у них есть специальные противоскользящие шипы. Еще одним достоинством является их цена, потому что они доступны каждому и выручат любого в скользкую погоду. Но, прежде чем их покупать, необходимо примерить, чтобы они подошли. Не желательно покупать товар вслепую, потому что потом могут появиться какие-то нюансы.


Клей и песок

С песка и клея можно сделать хорошее абразивное покрытие. Потребуется взять клей и нанести его по всей подошве ботинка, после чего на него высыпать песок. Этот способ будет не только эффективным, но еще и долговечным. У него есть только один недостаток — это осыпание песчинок в доме, из-за чего придется часто убирать.

Лейкопластырь

В сильный гололед обычный аптечный лейкопластырь станет незаменимым, поскольку он не будет скользить по льду. Для этого потребуется наклеить пластырь по всей длине подошвы ботинка. Этот способ хоть и является эффективным, но не долговечным, потому что пластырь очень быстро отпадет, особенно, если на улице мокрая погода.

Наждачная бумага


Наждачная бумага является самым удачным абразивным материалом, который сможет сделать любую обувь устойчивой даже на самой скользкой поверхности. Приклеить наждачную бумагу к подошве ботинок можно при помощи клея. Она сможет продержаться на обуви около одной недели. Если нет возможности ее клеить, то можно просто подошву потереть наждачной бумагой. Этот способ является долгосрочным, но только он может повредить саму обувь. В данном случае придется выбирать, что дороже: обувь или здоровье.

Кусочки войлока

Раздобыть небольшое количество войлока можно с валенок. Войлок потребуется приклеить на подошву при помощи клея и подождать, пока он полностью высохнет. После этого можно смело обувать ботинки и выходить даже на сильный гололед, они скользить не будут. Но, данный способ имеет один недостаток — выходить в дождливую погоду не желательно, потому что от влаги войлок может очень быстро отклеиться.

Носки


Нередко люди прибегают к использованию носков. Этот способ является более популярным и его часто используют, когда гололед застал неожиданно и нет возможности использовать какой-либо из указанных выше способов. Потребуется лишь снять носки или взять имеющиеся в доме ненужные носки и натянуть их сверху обуви. Хоть это будет выглядеть не совсем презентабельно, зато скользко точно не будет. В вечернее время суток вовсе никто не заметит, что сверху обуви надеты носки.

Обработка обувь специальными средствами

Чтобы сохранить и не испортить зимнюю обувь, необходимо отдать ее в обувную мастерскую, где ее покроют специальным противоскользящим напылением. Кроме того, мастер может углубить протектор на подошве.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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