. Как выглядит защита пчелиного улья от ос
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Как выглядит защита пчелиного улья от ос

Несмотря на некоторую схожесть между пчелами и осами, товарищами их совсем назвать нельзя. Поэтому трудягам надо всячески защищаться от своих полосатых и агрессивных родственников. Осы только и норовят украсть их мед, и устроить в улье полный переполох. Но пчелы знают, что такое работа в команде. Посмотрите, как завораживающие и круто выглядит защита пчелиного улья. Они синхронно создают волны, взмахивая своими крыльями и сбивая обидчиков с толку.
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По материалам: триникси

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