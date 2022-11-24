. Как выглядит защита пчелиного улья от ос

Вадим Карасев

Несмотря на некоторую схожесть между пчелами и осами, товарищами их совсем назвать нельзя. Поэтому трудягам надо всячески защищаться от своих полосатых и агрессивных родственников. Осы только и норовят украсть их мед, и устроить в улье полный переполох. Но пчелы знают, что такое работа в команде. Посмотрите, как завораживающие и круто выглядит защита пчелиного улья. Они синхронно создают волны, взмахивая своими крыльями и сбивая обидчиков с толку.