. Коты-актеры, которые хорошо запомнились зрителям (15 фото)

Вадим Карасев

Считается, что коты почти не поддаются дрессировке. Из этого можно прийти к выводу, что актеры из них получатся так себе. Однако не стоит так заблуждаться, ведь многие усатые не просто повертели хвостом перед камерой, но и полюбились многим зрителям. Коты-актеры вполне могут справляться с самыми разными ролями в кинематографе. Давайте поглядим на котиков, которые хорошо запомнились зрителям.Кошак из фильма «Мумия», 1999Аргус Филч и Миссис Норрис, «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004Известный кот-чародей Сэйлем, «Сабрина — маленькая ведьма», 1996Во время съёмок этого сериала, было задействовано аж 7 настоящих чёрных котов, 2 макета и 2 чучела.«Уличный кот по кличке Боб», 2016Котейка Оранджи, «Завтрак у Тиффани», 1961Кот Оранджи — настоящая звезда кинематографа, которая может посоревноваться с любым актёром по количеству отснятых фильмов. Ведь у этого кота на счету около 500 фильмов и программ. А когда-то он был обычным уличным котом, который даже представить не мог, что в 1951 году будет участвовать в кастинге на роль в кино. И это окажется лишь началом его успешной карьеры.За роль же кота актрисы Одри Хепбёрн в кинокартине «Завтрак у Тиффани» Оранджи был удостоен своей второй премии «PATSY Awards». Эта награда вручалась животным-исполнителям кино- и телевизионных ролей.Снежок, «Стюарт Литтл», 1999Кот Джонси, «Чужой», 1979Ещё один полюбившийся многими рыжий кот по кличке Джонси, который стал талисманом команды корабля Ностромо и выжил вместе с главной героиней в схватке с ксеноморфами.Кот по кличке Черч, «Кладбище домашних животных», 2019Лютик, «Голодные игры», 2012Толстяк Луи, «Как стать принцессой», 2001Кот Бинкс, «Фокус-Покус», 1993Кот Дона Корлеоне, «Крёстный отец», 1972Забавный факт состоит в том, что первоначально в сценарии фильма «Крёстный отец» не предполагалось никаких котов и кошек. Но режиссёр случайно заметил кошку в студии, после чего он решил посадить её на руки главному герою, дополнив образ гангстера. И он попал в самое яблочко! Ведь в итоге это оказался один из самых запоминающихся кадров фильма.Кот Улисс, «Внутри Льюина Дэвиса», 2014Котик со смешной кличкой Облом, «Знакомство с родителями», 2000Кот Гуся, «Капитан Марвел», 2019