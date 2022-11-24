. Коты-актеры, которые хорошо запомнились зрителям (15 фото)
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Коты-актеры, которые хорошо запомнились зрителям (15 фото)

Кошак из фильма «Мумия», 1999Считается, что коты почти не поддаются дрессировке. Из этого можно прийти к выводу, что актеры из них получатся так себе. Однако не стоит так заблуждаться, ведь многие усатые не просто повертели хвостом перед камерой, но и полюбились многим зрителям. Коты-актеры вполне могут справляться с самыми разными ролями в кинематографе. Давайте поглядим на котиков, которые хорошо запомнились зрителям.

Кошак из фильма «Мумия», 1999


Аргус Филч и Миссис Норрис, «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004

Аргус Филч и Миссис Норрис, «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004
Известный кот-чародей Сэйлем, «Сабрина — маленькая ведьма», 1996

Известный кот Сэйлем, «Сабрина — маленькая ведьма», 1996
Во время съёмок этого сериала, было задействовано аж 7 настоящих чёрных котов, 2 макета и 2 чучела.

«Уличный кот по кличке Боб», 2016

«Уличный кот по кличке Боб», 2016
Котейка Оранджи, «Завтрак у Тиффани», 1961

Котейка Оранджи, «Завтрак у Тиффани», 1961
Кот Оранджи — настоящая звезда кинематографа, которая может посоревноваться с любым актёром по количеству отснятых фильмов. Ведь у этого кота на счету около 500 фильмов и программ. А когда-то он был обычным уличным котом, который даже представить не мог, что в 1951 году будет участвовать в кастинге на роль в кино. И это окажется лишь началом его успешной карьеры.

За роль же кота актрисы Одри Хепбёрн в кинокартине «Завтрак у Тиффани» Оранджи был удостоен своей второй премии «PATSY Awards». Эта награда вручалась животным-исполнителям кино- и телевизионных ролей.

Снежок, «Стюарт Литтл», 1999

Снежок, «Стюарт Литтл», 1999
Кот Джонси, «Чужой», 1979

Кот Джонси, «Чужой», 1979
Ещё один полюбившийся многими рыжий кот по кличке Джонси, который стал талисманом команды корабля Ностромо и выжил вместе с главной героиней в схватке с ксеноморфами.

Кот по кличке Черч, «Кладбище домашних животных», 2019

Кот по кличке Черч, «Кладбище домашних животных», 2019
Лютик, «Голодные игры», 2012

Лютик, «Голодные игры», 2012
Толстяк Луи, «Как стать принцессой», 2001

Толстяк Луи, «Как стать принцессой», 2001
Кот Бинкс, «Фокус-Покус», 1993

Кот Бинкс, «Фокус-Покус», 1993
Кот Дона Корлеоне, «Крёстный отец», 1972

Кот Дона Корлеоне, «Крёстный отец», 1972
Забавный факт состоит в том, что первоначально в сценарии фильма «Крёстный отец» не предполагалось никаких котов и кошек. Но режиссёр случайно заметил кошку в студии, после чего он решил посадить её на руки главному герою, дополнив образ гангстера. И он попал в самое яблочко! Ведь в итоге это оказался один из самых запоминающихся кадров фильма.

Кот Улисс, «Внутри Льюина Дэвиса», 2014

Кот Улисс, «Внутри Льюина Дэвиса», 2014
Котик со смешной кличкой Облом, «Знакомство с родителями», 2000

Котик со смешной кличкой Облом, «Знакомство с родителями», 2000
Кот Гуся, «Капитан Марвел», 2019

Кот Гуся, «Капитан Марвел», 2019
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По материалам: триникси

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