. Кто родился 24 ноября

Максим Анатольевич Иванов (55 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в налоговой полиции, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Свердловской области. Занимал должности начальника контрольно-ревизионного управления Серовского металлургического завода, заместителя директора Среднеуральского металлургического завода. Являлся помощником депутата Государственной Думы РФ Игоря Баринова. Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Являлся членом Комитета Государственной Думы VII созыва по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

А ещё в этот день родились:

Наджиб Микати (67 лет), премьер-министр Ливана. В начале 1980-х годов совместно с братом создал телекоммуникационную компанию Investcom, которая стала одной из крупнейших на Ближнем Востоке и в Африке.

Занимал пост министра общественных работ и транспорта. Неоднократно избирался в Палату депутатов (однопалатный парламент) Ливана.

В апреле 2005 года Наджиб Микати впервые возглавил Кабинет министров страны. Через три месяца ушел в отставку после ряда неудачных попыток сформировать правительство. Во второй раз политик занял пост премьер-министра в июне 2011 года и исполнял обязанности до февраля 2014 года.

В июле 2021 года президент Ливана Мишель Аун подписал указ о назначении Наджиба Микати главой правительства страны.

Андрей Игоревич Смоляков (64 года), российский актер театра и кино. Народный артист РФ. Работал в театре «Сатирикон», Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, Московском театре под руководством О. Табакова. В настоящее время Андрей Смоляков — актёр Театра Наций.

Он был занят в спектаклях «Билокси-Блюз», «Вишнёвый сад», «Затоваренная бочкотара», «Норд-ост», «Еще Ван Гог…», «Бег» и др.

Актер также сотрудничает и с другими театрами: МХТ им. А.П. Чехова и «Практика».

Кинодебют Андрея Смолякова состоялся в 1978 году в драме Виталия Кольцова «Близкая даль». Всего в его фильмографии более 110 фильмов и сериалов. Среди них, «Государственная граница. Год сорок первый», «Дубровский», «День рождения буржуя», «Сталинград», «Диверсант», «Пепел» и др.

Александр Васильевич Масляков (81 год), российский телеведущий, основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК». Работать на телевидении стал ещё студентом Московского института инженеров транспорта. Он был ведущим телепрограмм «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Весёлые ребята», международных фестивалей песни в Сочи. Вёл репортажи со Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве и др.

Более 50 лет Александр Масляков — ведущий и руководитель одной популярных телепрограмм, ставшей всенародной игрой, в которую играют не только в России и странах СНГ, но и во всем мире, — Клуба веселых и находчивых.

Наталья Леонидовна Крачковская (1938-2016), советская и российская актриса кино. Заслуженная артистка РФ. За всю свою творческую жизнь актриса снялась в более 130 фильмах и сериалах, играя, как правило, второстепенные, но очень заметные роли. Среди наиболее известных фильмов с её участие, «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегите мужчин», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Русский бизнес», «Мастер и Маргарита».

Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998), композитор и пианист, теоретик музыки. Один из крупнейших музыкальных авторов второй половины XX века. Он создал 5 симфоний, 15 инструментальных концертов, многочисленные произведения камерной, вокальной, хоровой и инструментальной музыки, музыку к кинофильмам, мультфильмам и театральным постановкам.

Среди известных произведений композитора: оперы «Одиннадцатая заповедь», «Жизнь с идиотом», балет «Лабиринты». Шнитке написал музыку к фильмам «Комиссар», «Восхождение», «Экипаж», «Сказка странствий» и другим.

Георгий Васильевич Чичерин (1872-1936), со­ветский государственный деятель и дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Российской империи. С 1905 года принимал участие в революционном движении.

После Октябрьской революции 1917 года был назначен заместителем наркома иностранных дел. Позднее Чичерин возглавлял Народный комиссариат иностранных дел сначала РСФСР, а затем СССР. Он сыграл важную роль в установлении дипломатических отношений молодого Советского государства. Чичерин подписал Брестский мир с Германией, возглавлял советские делегации на Генуэзской (1922) и Лозаннской (1922- 1923) конференциях.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800), русский полководец, генералиссимус. Граф Рымникский, князь Италийский.

За более чем полвека военной службы Александр Суворов участвовал в семи войнах, провёл 60 сражений и ни разу не потерпел поражения.

Во время русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791) он одержал победы при Козлудже, Кинбурне, Фокшанах, Рымнике, штурмом взял крепость Измаил. Полководец руководил Итальянским походом, в ходе которого на реках Адда и Треббия и при Нови разбил французские войска, а затем вывел русских солдат из окружения, совершив беспрецедентный переход через швейцарские Альпы.

Александр Суворов — автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение» и «Наука побеждать».