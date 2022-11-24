. Любовь Успенская имеет свой спа-салон прямо в загородном доме
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Любовь Успенская имеет свой спа-салон прямо в загородном доме

Любовь Успенская имеет свой спа-салон прямо в загородном доме
Певица Любовь Успенская не утруждает себя ездить по салонам красоты. Историк моды Александр Васильев рассказал о высоких доходах Любови Успенской. Историк моды и телеведущий Александр Васильев признался, что получал приглашение от певицы Любови Успенской посетить ее подмосковный особняк, но пока так и не доехал. Ни разу не побывавший в доме исполнительницы шансона Александр Васильев тем не менее в курсе деталей того, как живет Люба Успенская.
По словам Александра Васильева, в загородной резиденции звезды есть все, что помогает ей поддерживать красоту. «В ее загородной резиденции под Москвой площадью в тысячу квадратных метров (что говорит о хороших заработках) есть собственный спа-салон, косметический кабинет, массажный стол и даже педикюрное кресло. Так что певица принимает омолаживающие процедуры прямо на дому. Мы познакомились на съемках программы «Модный приговор». Люба не раз приглашала меня в гости. Но я так и не доехал, надеюсь, когда-нибудь все-таки навещу ее», — рассказал Александр Васильев 7days.ru.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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