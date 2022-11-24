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Люди стали экономить на Новом году

Люди стали экономить на Новом году
Эксперты рассказали, почему россияне начали экономить на долгожданном празднике.   На празднование Нового года в этом году россияне потратят меньше, чем в прошлом. Уже сейчас аналитики фиксируют снижение среднего чека на традиционные товары, в том числе искусственные ели, шампанское и даже мишуру. Первые цифры по закупкам товаров к предстоящим праздникам обнародовал «Чек Индекс», ресурс оператора фискальных чеков на основе анализа данных с более миллиона онлайн-касс. Аналитики выяснили, что затраты на искусственные ели снизились на 7%. Граждане не только выбирают более дешевый продукт, но и самих деревьев приобрели меньше. Траты на елочную мишуру стали меньше на 1%, а на игристое — 3%. Отмечается, что россияне теперь выбирают более дешевые напитки, чем ранее. В компании это связывают с более экономным потребительским поведением, так как цены производители не снижают. «Несмотря на появление ассортимента новогодней атрибутики в магазинах еще в конце октября, россияне пока выборочно подходят к вопросу закупки таких товаров, предпочитая выбирать более бюджетные варианты»,— отметили в сервисе. В то же время на маркетплейсах очень активно раскупаются сладкие подарки для детей. Практически все крупные площадки отмечают значительный рост количества заказов на наборы конфет и шоколадок в праздничной упаковке. Онлайн-магазины фиксируют увеличение продаж в 2-3 раза. В остальном, говорят менеджеры, все, как раньше, правда размеры сердних чеков не раскрывают. Как считают эксперты, экономное поведение граждан связано со многими факторами. В десятые годы в целом появился тренд на более скромное празднование, чем в нулевые. Все меньше тратится денег на фейерверки, шампанское уже не льется рекой. К тому же многие считают, что нынещний год — вообще особенный, и его события не располагают к пышным торжествам. «Падают реальные денежные доходы населения. Есть и те, кто нарастил свои доходы. Но, думаю, что ни для кого не секрет, что это в основном обеспеченные люди. Но и они радикально меняют свою потребительскую модель поведения. Это связано с перераспределением ресурсов на другие интересы в связи с той обстановкой, которая сейчас сложилась», — процитировали «Известия» слова заместителя руководителя Независимого института социальной политики Лилии Овчаровой. В конце ноября сервисы по бронированию отелей и квартир отчитались о самых популярных направлениях, которые выбирают россияне для празднования Нового года. В числе лидеров оказались в основном отечественные города и курорты.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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