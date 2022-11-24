. Максим Галкин* вернулся с гастролей и показал, как проводит время с семьей

Шоумен Максим Галкин* много месяцев гастролировал по всему миру. Вернувшись домой, он наслаждается общением с женой и детьми. Примадонна все больше отдаляется от России. Главная звезда нашей страны предпочла спокойно жить в Израиле, куда окончательно перебралась вместе с Максимом Галкиным* и детьми. Впервые пожить за границей семейство решило в марте. Юморист «заработал» статус иностранного агента в РФ и вряд ли теперь вернется на родину. А Алла Пугачева все-таки пыталась вновь обосноваться в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Но планы изменились. В России она провела чуть больше месяца, а затем спешно покинула страну, собрав детей и необходимые для жизни в Израиле документы. Пугачева в мае стала гражданкой этой страны, а недавно паспорта получили двойняшки Лиза и Гарри. После их возвращения отца семейства рядом не оказалось. Ведь признанный иноагентом Галкин* с головой ушел в работу. После отъезда из России, весной 2022 года, юморист сразу же отправился на гастроли по Израилю. Затем перебрался в Латвию, после были концерты в Турции, Австралии, Прибалтике, Европе, а впереди еще полсвета — США, Исландия и многие другие страны.С середины ноября и вплоть до 4 января шоумен взял отпуск — на его сайте ближайшие концерты намечены лишь на начало января. Теперь он будет наверстывать упущенное и вдоволь наслаждаться временем с близкими людьми. По приезде Максим опубликовал видео у себя в блоге, где показал прогулку с любимыми детьми. 46-летний артист всегда за любые авантюры и любит развлекаться с наследниками. Он с радостью прокатился с Гарри на аттракционе, похожий на зиплайн. Но в какой-то момент Галкин остановился, и к нему тут же подбежала дочь Лиза: «Папа! Помочь?» Поклонников очень умилило воссоединение отца и детей. Шоумен и Примадонна также посетили спектакль «Берегите ваши лица» в Гоголь-центре Тель-Авива. Зрители встретили Аллу Борисовну бурными овациями. Но каково же было удивление звезды, когда она услышала песню «Миллион алых роз», которую сотрудники театра включили в ее честь. Артистка была очень тронута и встала в знак благодарности.*Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.