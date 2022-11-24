. Малый бизнес предложили освободить от налогов на три года

Такое послабление позволит увеличить количество желающих начать свое дело, считает инициатор законопроекта

В России работает много предприятий малого бизнеса, где трудятся не больше 15 человек. Это парикмахерские, кафе, пункты выдачи товара. С инициативой освободить подобные организации от налогообложения на три года выступил первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских. Такой законопроект депутат планирует внести на рассмотрение в Госдуму до завершения осенней сессии. В сути и перспективах предложения разбиралась «Парламентская газета».

Малым — больше послабления

Инициатива первого заместителя председателя Комитета по энергетике Игоря Ананских освободить небольшие предприятия от налогов, кроме налога на доходы физических лиц от заработной платы сотрудников, на три года призвана помочь развитию малого бизнеса в нашей стране.

«Это будет актуальным для тех, кто хотел бы попробовать начать свое дело, но у них нет большого начального капитала. Налоговые послабления для малого бизнеса — общеизвестная мировая практика, это дает хорошие результаты для развития», — считает депутат.

Также экономия на выплате налогов даст возможность накопить капитал и направить эти деньги на развитие бизнеса, считает автор законопроекта. К примеру, в парикмахерской собственник сможет закупить не два, а три кресла, предположил Игорь Ананских.

Председатель Союза сыроваров Олег Сирота в разговоре с «Парламентской газетой» об актуальности предлагаемой инициативы отметил, что как представитель малого бизнеса он за любое налоговое послабление. Вместе с тем предприниматель считает, что еще более эффективным для развития всего российского бизнеса может стать снижение налога на добавленную стоимость (НДС). И поделился еще одной мыслью — о введении льгот для малого бизнеса при участии в благотворительности.





Избыточной контроль бизнес не освежит

О том, что любая реформа возможна, сказал «Парламентской газете» зампред думского Комитета по экономической политике Станислав Наумов. «Развитие бизнеса важно, чтобы малые предприятия становились средними, а средние — крупными. Это укрепляет межрегиональные связи и создает единое экономическое пространство», — подчеркнул депутат. Но при этом он предостерег от такого варианта развития событий, как искусственное дробление средних компаний на малые для получения налоговых привилегий.

Не менее актуально, по словам Наумова, освободить малый бизнес от избыточного контроля со стороны любого рода надзорных органов. «Пусть оценку качеству товаров и услуг дает потребитель, а в случае нарушения его прав, определить размер ущерба должен суд», — считает Станислав Наумов. Он добавил, что сейчас важно и нужно также отказаться от любого рода надуманных запретов для малого бизнеса, связанных с реакцией на цифровую трансформацию экономики. По его мнению, это лучше повлияет на деловой климат, чем фискальные послабления.

Цена вопроса

Сейчас представители малого бизнеса для уплаты налогов могут выбрать из двух систем: основной системы налогообложения (ОСНО) и упрощенной системы налогообложения (УСН). Первая — базовая, на которой по умолчанию оказываются все новые компании и индивидуальные предприниматели, если не выберут другую и не уведомят об этом налоговую. По ОСНО придется заплатить налоги на прибыль в размере 20 процентов, на имущество и НДС.

Но чаще всего выбирают вторую — УСН, или «упрощенку». Ее могут использовать компании, у которых в штате не более 130 человек, а годовой доход не превышает 200 миллионов рублей. По УСН можно платить налог со всех доходов, тогда ставка будет шесть процентов, или налог с разницы между доходами и расходами по ставке 15 процентов. А вот налогов на прибыль, на имущество, используемое в рабочих целях, и НДС при выборе «упрощенки» нет.