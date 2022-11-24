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Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино

Марго Робби назвала свою самую значимую роль в киноМарго Робби заявила, что роль в фильме «Тоня против всех» стала одной из самых значимых

Австралийская актриса Марго Робби рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. Об этом она сообщила во время мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках» в Лондоне, передает ScreenRant.

Артистка призналась, что почувствовала себя профессиональной актрисой, когда посмотрела фильм «Тоня против всех», где исполнила главную роль американской звезды фигурного катания Тони Хардинг.

«Когда я впервые посмотрела фильм "Тоня против всех", то подумала: "Хорошо, я все-таки хороший актер"», — отметила Робби, добавив, что картина придала ей уверенности в своих способностях. После участия в проекте в 2018 году артистка была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Ранее Марго Робби рассказала, что узнала о том, что такое харассмент, во время работы над фильмом «Скандал». Звезда объяснила, что согласилась на роль в картине, чтобы исследовать проблему сексуальных домогательств на работе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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