. МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата

Вадим Карасев

МИД Литвы включил Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц

Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы литовского МИД Паулину Левицкайте.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — заявила представитель МИД Литвы.

Как ранее отмечал министр культуры Литвы Симонас Кайрис, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна.

В Литве у артистки было запланировано четыре концерта. 30 ноября в Шяуляе, 1 декабря в Клайпеде, 4 декабря в Паневежисе и 5 декабря в Вильнюсе. В настоящее время певица проживает в Латвии.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор подаст иск из-за отмененного концерта Лободы.