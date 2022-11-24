. МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата

МИД Литвы включил Лободу в список персон нон гратаМИД Литвы включил Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц

Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы литовского МИД Паулину Левицкайте.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — заявила представитель МИД Литвы.

Как ранее отмечал министр культуры Литвы Симонас Кайрис, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна.

В Литве у артистки было запланировано четыре концерта. 30 ноября в Шяуляе, 1 декабря в Клайпеде, 4 декабря в Паневежисе и 5 декабря в Вильнюсе. В настоящее время певица проживает в Латвии.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор подаст иск из-за отмененного концерта Лободы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Интересный тайник
Интересный тайник
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил политик
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
О Рианне снимут документальный фильм
О Рианне снимут документальный фильм
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое зеркало: каких примет стоит опасаться разным знакам зодиака
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник

Топ на сегодня

Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае

Еще по теме

Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну российских артистов
Газманову закрыли въезд в Литву
Литва обнародовала собственный «список Магнитского»
Захарова назвала Газманова заложником мелких амбиций Литвы