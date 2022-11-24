. Моющее своими руками: чем можно заменить средство для мытья полов из того, что есть дома

Моющие средства существенно облегчают процесс мытья полов. Они эффективно удаляют грязь, дезинфицируют поверхность и дарят особый аромат. Последний, между прочим, не всем приходится по вкусу. Именно поэтому покупную «химию» пытаются заменить чем-то менее пахучим, но достаточно эффективным. Журналисты Rsute узнали, чем можно заменить средство для мытья полов, как приготовить чистящее из того, что есть дома.

Картофельный отвар для мытья полов

Это натуральное средство подходит для очищения линолеума. Картофельный отвар следует смешать с проточной водой в равных долях и протереть полученным средством напольное покрытие. Моющее отлично справляется с пылью и не оставляет разводов.

Средство для ежедневной уборки

Специфический запах бытовой химии заставляет хозяек отказываться от ее каждодневного использования. Однако есть альтернатива.





Натуральное моющее средство можно приготовить из того, что есть дома у каждого ― воды и пищевой соды. Это отличный вариант в сезон простуд, ведь такое чистящее дезинфицирует пол. Чтобы приготовить раствор, следует в 5 л. теплой воды растворить полстакана пищевой соды и тщательно перемешать.

Скипидар и полироль для паркета

Не самый приятный, но достаточно эффективный способ очистить напольное покрытие. Используется для выведения въевшихся пятен и старых загрязнений. Тряпкой, смоченной скипидаром, нужно пройтись только по проблемным участкам. После этого их следует обработать полиролью (6 ст. л. столового уксуса в 5 л. чистой воды). Отметим, что этот способ также подходит для линолеума.

Крем-гель для мытья полов из того, что есть дома

Это средство поможет эффективно очистить кафель. На 1 л. воды следует взять следующие компоненты:

половина куска хозяйственного мыла в тертом виде;

4 ст. л. аммиака;

по 3 ст. л. сухой горчицы и соды.





Крем-гель готовится на огне. Сначала нужно поставить на плиту кастрюлю с водой и довести ее до кипения. Далее понемногу добавляйте стружку из мыла. Активно перемешивайте. Когда мыло растворится, снимите кастрюлю с огня. В полученный раствор добавьте горчицу с содой, и снова перемешайте.

Остался последний компонент — это аммиак. Его нужно добавить в последнюю очередь и накрыть кастрюлю крышкой. Через несколько часов чистящее можно использовать для мытья кафеля. Нанесите средство на грязные участки примерно на 10-15 минут, а потом удалите остатки влажной тряпкой.

Универсальное средство для мытья полов

Простой рецепт, который состоит всего из двух компонентов — воды и столового уксуса. Чистящее средство подходит для любых видов напольного покрытия. Главное, соблюдать пропорции: на 5 л. воды 2 ст. л. уксуса.

Отметим, что есть и другие способы заменить моющее средство для мытья полов. В воду можно добавить шампунь, гель для душа, порошок или жидкое мыло.