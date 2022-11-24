. МТС оцифровала чувашскую вышивку

Вадим Карасев

МТС ко Дню чувашской вышивки представила платформу «Национальная школа чувашской вышивки»

МТС представила первую цифровую платформу «Национальная школа чувашской вышивки», реализованную в сотрудничестве с Чувашским национальным музеем.

Проект является одним из крупнейших цифровых каталогов традиционной национальной вышивки в России.

Сайт станет основной цифровой площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции и будет дополняться цифровыми копиями предметов из других российских музеев, лекциями и уроками. Благодаря проекту национальную вышивку смогут онлайн изучать жители других регионов России, ее можно будет более активно популяризовать за пределами республики как туристический бренд региона.

«По данным Big Data МТС, в России в этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и Чувашия — не исключение. Наша геоаналитическая платформа GeoEffect зафиксировала повышение интереса к региону. К примеру, на День республики Чувашию посетили туристы не только из центра России и ближайших регионов, но даже из Владивостока. Многих привлекает самобытная национальная культура. Рада, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия чувашского народа и привлечение туристов», — рассказала директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.

На данный момент МТС оцифровала около 40 изделий и элементов одежды, включающих национальную чувашскую вышивку и хранящихся в фондах Национального музея. К каждому экспонату даны подробные комментарии об особенностях вышивки изделий мастерицами из верховых, средненизовых или низовых чуваш, цвета и узоры которых имеют свои отличия. Отдельные разделы платформы посвящены поясным и набедренным украшениям, рубахам, головным полотенцам и повязкам, свадебным атрибутам.

Также здесь можно познакомиться с оцифрованными традиционными элементами вышивки: пятью вариантами швов с подробными схемами и символами, составляющими основу чувашской вышивки и изображающими солнце, огонь, землю, квадрат, крест, мировое дерево и мировую гору.

На платформе доступны видеоматериалы, после просмотра которых любой желающий сможет научиться вышивать «мудреным» швом так, чтобы вышивка выглядела одинаково из лицевой стороны, и с изнанки.

«Вышивка — основной элемент традиционной культуры чувашского народа и его национальная гордость. Ее популярность и число желающих освоить это народное искусство растут с каждым днем. Для них мы создали Национальную школу чувашской вышивки, где учат не просто вышивать, но вышивать правильно, сохраняя в современных изделиях семантику старинных символов и орнаментов. А благодаря МТС база знаний о чувашской вышивке, собранная сотрудниками нашего музея, становится доступна для всех желающих из любого уголка планеты», — отметила директор Чувашского национального музея Ирина.