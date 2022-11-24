. Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах
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Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах

Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах
Ведущая Настя Ивлеева наступила на собственные грабли. Два года назад Настя Ивлеева снялась в шоу «ЧБД». Зрителям не понравилось поведение блогерши. Многие обвинили ее в высокомерии. Второе появление звезды не улучшило ситуацию. На блондинку обрушилась новая волна хейта. 31-летняя Ивлеева признает, что не смогла выстоять перед натиском язвительных шуток комиков. Звезда пыталась выглядеть уверенно, но оказалась весьма ранимым человеком. В какой-то момент блондинка едва не покинула площадку со слезами. «Я была на грани того, чтобы разреветься. Правда. Я сдерживалась. Здесь Настюшка Опасность такая харизматичная, классная девчонка, которая за словом в карман не полезет, проиграла и в игру вступила девушка, которая расстроилась и обиделась. Я просто в конце хотела заплакать и убежать», — откровенничала она. 
Насте тяжело было пересматривать выпуск «ЧБД» со своим участием. Некоторые реплики комиков по прошествии времени ей показались неуместными. Например, шутка Рустама Рептилоида про клитор. «Это жестко. Я сейчас смотрю и мне неловко за себя и за них. Понимаю, почему это нравится людям. Потому что так или иначе артисты в неловкой ситуации, можно над ними посмеяться. Но это просто ужасно. Не смешно ни в каких направлениях», — делилась мнением блондинка. Однако даже зрители в студии не всегда одобряли юмор комиков. По словам Ивлеевой, авторы шоу попросту вставляли смех при монтаже. Нельзя назвать искренними и овациям публики. «Комики не всегда смешно шутили. Это факт. У зала была задача аплодировать», — говорила она. Напомним, что шоу «Что было дальше?» запустилось в 2019-ом. Проект прекратил работу с начала года по причине отключения монетизации в YouTube.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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