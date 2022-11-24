. Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни

Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
31-летняя актриса Нино Нинидзе рассказала об отношениях со сбежавшим Максимом Виторганом. Артистка поделилась неожиданными откровениями о своей личной жизни и прокомментировала слухи, которые ходят о ее отношениях с Максимом Виторганом. Артисты встречаются уже больше двух лет и давно не выходили вместе в свет. В сентябре они появились на одном мероприятии, но подчеркнуто игнорировали друг друга. Более того, Нино оказывал знаки внимание ее бывший муж Кирилл Плетнев: он преподнес Нинидзе букет цветов, а мероприятие они покинули вместе. Очевидцы немедленно сделали вывод, что актриса рассталась с экс-супругом Ксении Собчак, а причиной разрыва назвали переезд актера в Израиль, откуда он иногда наведывается в столицу. Нинидзе тоже редко бывает в России, предпочитая отдыхать у родных в Грузии, вот, мол, влюбленные и не смогли поддерживать отношения на расстоянии и теперь грустят в одиночестве.
Однако Нино заявила, что беспокоиться за нее не нужно, поскольку она все еще встречается с Виторганом. «Не нужно верить всему, что пишут в Интернете. Я спокойно реагирую, когда лезут в мою жизнь, но сейчас поражает тупость людей. Есть куча вещей, о которых не надо говорить, и это не моя личная жизнь. С Максимом у нас все нормально, все хорошо, мы вместе», — объяснила актриса в YouTube-шоу «Георгий за кадром». Нинидзе подчеркнула, что в настоящий момент прекрасно со всеми ладит, включая своего бывшего мужа и экс-супругу Максима. Близко общаются и дети артистов: сын Нино от первого брака и отпрыски Виторгана. «Я не люблю, когда кто-то кого-то обсуждает. Бывшие жены, мои бывшие мужья — это все не имеет никакого отношения. Хочу, чтобы все были счастливы, а как это произойдет — неважно! Мой сын и сын Максима дружат, поэтому хочу, чтобы все близкие люди были в порядке»,  — добавила артистка.
# Шоу-бизнес Нинидзе Нино
По материалам: z-aya

Последние новости

Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил политик
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
О Рианне снимут документальный фильм
О Рианне снимут документальный фильм
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое зеркало: каких примет стоит опасаться разным знакам зодиака
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник
Sony: создать конкурента Call of Duty практически невозможно, даже Battlefield не стала такой игрой
Sony: создать конкурента Call of Duty практически невозможно, даже
МТС оцифровала чувашскую вышивку
МТС оцифровала чувашскую вышивку
Во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология
Во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология

Топ на сегодня

Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму

Еще по теме

Нино Нинидзе вернулась к бывшему
Нино Нинидзе прокомментировала роман с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым