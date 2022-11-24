. Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни

31-летняя актриса Нино Нинидзе рассказала об отношениях со сбежавшим Максимом Виторганом. Артистка поделилась неожиданными откровениями о своей личной жизни и прокомментировала слухи, которые ходят о ее отношениях с Максимом Виторганом. Артисты встречаются уже больше двух лет и давно не выходили вместе в свет. В сентябре они появились на одном мероприятии, но подчеркнуто игнорировали друг друга. Более того, Нино оказывал знаки внимание ее бывший муж Кирилл Плетнев: он преподнес Нинидзе букет цветов, а мероприятие они покинули вместе. Очевидцы немедленно сделали вывод, что актриса рассталась с экс-супругом Ксении Собчак, а причиной разрыва назвали переезд актера в Израиль, откуда он иногда наведывается в столицу. Нинидзе тоже редко бывает в России, предпочитая отдыхать у родных в Грузии, вот, мол, влюбленные и не смогли поддерживать отношения на расстоянии и теперь грустят в одиночестве.Однако Нино заявила, что беспокоиться за нее не нужно, поскольку она все еще встречается с Виторганом. «Не нужно верить всему, что пишут в Интернете. Я спокойно реагирую, когда лезут в мою жизнь, но сейчас поражает тупость людей. Есть куча вещей, о которых не надо говорить, и это не моя личная жизнь. С Максимом у нас все нормально, все хорошо, мы вместе», — объяснила актриса в YouTube-шоу «Георгий за кадром». Нинидзе подчеркнула, что в настоящий момент прекрасно со всеми ладит, включая своего бывшего мужа и экс-супругу Максима. Близко общаются и дети артистов: сын Нино от первого брака и отпрыски Виторгана. «Я не люблю, когда кто-то кого-то обсуждает. Бывшие жены, мои бывшие мужья — это все не имеет никакого отношения. Хочу, чтобы все были счастливы, а как это произойдет — неважно! Мой сын и сын Максима дружат, поэтому хочу, чтобы все близкие люди были в порядке», — добавила артистка.